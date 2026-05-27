Volkswagen presenta la “nuova Passat”: possibile futuro anche in Europa

Con l’abbandono della carrozzeria a tre volumi deciso per la Passat B9 nel 2023, rimasta disponibile esclusivamente come station wagon anche per evitare sovrapposizioni con la Skoda Superb, Volkswagen ha di fatto lasciato scoperta in Europa la fascia delle berline tradizionali di segmento D. In Cina il discorso è però del tutto diverso, perché il marchio tedesco continua a presidiare quel segmento attraverso le joint venture locali, proponendo la Passat Pro realizzata con SAIC e la Magotan sviluppata insieme a FAW.

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A questo scenario potrebbe aggiungersi presto un modello inedito, la Volkswagen ID.Unyx 07, una berlina completamente elettrica nata dalla collaborazione sempre più strategica con XPeng. Il progetto non condividerebbe la piattaforma MQB Evo delle attuali Passat e Superb europee, poggiando invece sull’architettura CEA messa a punto congiuntamente con il partner cinese e già destinata ad altri modelli a batteria del gruppo nel mercato locale.

Volkswagen ID.Unyx 07 potrebbe anticipare il futuro delle berline europee

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La scelta di una base tecnica diversa si riflette anche nel linguaggio stilistico della vettura, che abbandona le linee conservative tipiche della tradizione Passat per adottare un design sensibilmente più dinamico. Il frontale presenta prese d’aria di grandi dimensioni, gruppi ottici dal taglio sottile e dettagli scuri su paraurti e minigonne, mentre la coda è caratterizzata da una firma luminosa continua che richiama le tendenze più recenti nel segmento elettrico. Secondo le prime informazioni, la ID.Unyx 07 dovrebbe erogare una potenza di 228 CV e montare una batteria da 60 kWh, capace di garantire un’autonomia dichiarata di 558 km nel ciclo cinese CLTC, un valore che tradotto indicativamente nello standard europeo WLTP potrebbe corrispondere a circa 446 km.

L’abitacolo sembrerebbe pensato per rispondere alle aspettative del pubblico cinese, particolarmente attento alla componente digitale e tecnologica dell’esperienza a bordo. La plancia dovrebbe ospitare tre schermi distinti, uno per la strumentazione, uno centrale per l’infotainment e un terzo dedicato al passeggero, affiancati da un head-up display da 27 pollici.

Per il momento non risultano piani di commercializzazione in Europa, dove Volkswagen dispone già della ID.7 come berlina elettrica di riferimento. Una possibile introduzione nel Vecchio Continente potrebbe tuttavia diventare plausibile tra il 2028 e il 2030, quando l’attuale ID.7 si avvicinerà alla “pensione”.