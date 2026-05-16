Una rara Porsche riemerge dopo 30 anni di abbandono: ma di quale si tratta?

Su Reddit è comparsa una Porsche che nessuno riesce ancora a identificare. Le foto mostrano una sportiva tedesca sepolta dalla polvere in un fienile americano, ferma da almeno tre decenni, con le portiere bloccate e il numero di telaio nascosto. I passaruota allargati, l’alettone posteriore importante e gli pneumatici con codice DOT che rimanda al 1978 hanno fatto partire immediatamente le speculazioni, e da giorni la discussione online si è trasformata in una vera e propria indagine collettiva.

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Porsche: il mistero dell’auto trovata in un fienile e dimenticata per 30 anni

Il sospetto è che si tratti di una 930 Turbo, la 911 turbocompressa che Porsche lanciò negli anni ’70 con un boxer 3,0 litri da 260 CV e che dal 1978 crebbe fino a 3,3 litri grazie all’aggiunta dell’intercooler. Una macchina che si è guadagnata la fama di essere tanto veloce quanto difficile da tenere in strada e che oggi sul mercato del collezionismo vale parecchio. Gli esemplari in buone condizioni superano regolarmente i 150.000 euro in asta, e quelli con pochi chilometri o in configurazioni particolari possono arrivare molto più in alto.

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Il problema è che i dettagli visibili nelle foto non bastano a sciogliere il dubbio. Alcuni utenti hanno fatto notare particolari che rimandano a una 911 o 912 a passo corto di fine anni ’60, come i finestrini posteriori apribili e la forma delle maniglie. Altri hanno osservato saldature sospette sui parafanghi e un alettone che somiglia più a uno stile IROC che al whale tail originale della 930, il che aprirebbe la possibilità che si tratti di una 911 SC, di una Carrera aspirata o di una 911 più datata su cui è stato montato un kit estetico turbo-look.

Se il telaio confermasse una vera 930, il ritrovamento avrebbe un valore enorme. Se invece venisse fuori una 911 modificata, la vettura resterebbe interessante come progetto di restauro ma perderebbe gran parte del fascino collezionistico che sta alimentando la discussione.

Storie come questa rientrano nel mondo delle cosiddette barn find, auto abbandonate per anni in fienili o capannoni e poi riscoperte quasi per caso. A volte si tratta di vetture fermate per un guasto mai riparato, altre volte di auto semplicemente dimenticate da famiglie che non ne conoscevano il valore. Quello che rende questi ritrovamenti irresistibili per gli appassionati è proprio il momento in cui l’incertezza si scioglie, quando si apre una portiera, si legge un numero di telaio e si scopre finalmente cosa si nasconde sotto la polvere. Per ora, con questa 911, quel momento non è ancora arrivato.