Skoda Kylaq: la soluzione low-cost per l’Europa arriverà dall’India?

Il Gruppo Volkswagen sta cercando un asso nella manica, e a quanto pare potrebbe averlo trovato a Pune, metropoli indiana. Parliamo di una fabbrica indiana, di una piattaforma economica e di un mini-SUV lungo meno di quattro metri. La Skoda Kylaq, modello entry-level del marchio ceco lanciato a fine 2024, è oggi il candidato più concreto per diventare l’auto nuova più economica d’Europa a marchio europeo. Un’impresa, considerato il livello a cui si sono spinti i concorrenti cinesi.

Advertisement

In India la Kylaq viene venduta a circa 6.800 euro al cambio attuale. In Europa non arriverebbe a quel prezzo, sia chiaro, ma si posizionerebbe comunque sensibilmente al di sotto della Fabia, attualmente il modello base di Skoda a poco meno di 20.000 euro. Il divario è talmente vistoso che persino Klaus Zellmer, amministratore delegato di Skoda, ha ammesso pubblicamente ad Auto News che “c’è una logica commerciale che si può mettere in discussione”.

Advertisement

I dati indiani danno ragione all’intuizione, perché a gennaio di quest’anno erano già state vendute localmente oltre 50.000 unità, contribuendo a raddoppiare le vendite del Gruppo Volkswagen in India e a portarle a 70.600 unità nel 2025. Non è un esperimento di nicchia.

Sotto al cofano c’è un motore tre cilindri turbo da 1.0 litri, 113 CV, 178 Nm, cambio manuale a sei marce o automatico a richiesta. Non il motore che fa sognare, ma su un crossover di 3,99 m si è dimostrato più che sufficiente per il mercato a cui era destinato.

Portare la Kylaq in Europa significa omologarla secondo le regole locali e compensare le emissioni del tre cilindri con un volume adeguato di vendite elettriche e plug-in. Un vincolo non banale, ma Skoda ha già le carte per giocarla. La Elroq elettrica è il secondo veicolo elettrico più venduto in Europa con 94.106 unità nel 2025, tallonando la Tesla Model Y; la Enyaq ha superato le 78.000 unità nello stesso periodo.

Advertisement

Il quadro, insomma, è più maturo di quanto sembri. Il Gruppo Volkswagen ha bisogno di una risposta concreta alla pressione dei cinesi, e quella risposta potrebbe arrivare da una fabbrica in India e da un SUV che costa decisamente poco, dando un’occhiata ai prezzi delle elettriche in giro.