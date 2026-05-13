Mansory ha il coraggio di chiamare “Soft” il suo kit per la 911 Turbo S

Mansory misura la moderazione con il suo specialissimo metro. L’officina tedesca torna sulla Porsche 911 con il cosiddetto Soft Kit per la 992.2 Turbo S nella versione aggiornata, e il termine “morbido” va contestualizzato subito: esiste la P9LM Evo 900, e rispetto a quello, questo nuovo kit è un sussurro.

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Il punto di partenza è una 911 Turbo S Coupé che, secondo qualsiasi criterio sensato, nasce già velocissima. Il problema, per alcuni proprietari, non stava nelle prestazioni. Stava nell’aspetto. La risposta di Mansory è la fibra di carbonio, applicata con l’obiettivo dichiarato di avvicinare l’auto di serie all’estetica della GT2 RS.

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All’anteriore, un nuovo splitter si collega alle estensioni laterali lungo i bordi delle prese d’aria del paraurti originale, mentre il cofano guadagna nervature e prese d’aria supplementari. Lungo le fiancate scorrono minigonne più affilate, estensioni dei passaruota di generose dimensioni, calotte degli specchietti ridisegnate, prese d’aria laterali con loghi Mansory illuminati.

La parte più densa di modifiche sulla 911 di partenza è il posteriore, diffusore e paraurti personalizzati, alettone maggiorato con prese di raffreddamento integrate, spoiler a coda d’anatra e copertura motore abbinata. La quasi totalità dei nuovi elementi è rifinita in fibra di carbonio a vista in tinta rossa, in netto contrasto con la carrozzeria in argento opaco dell’esemplare mostrato. Cerchi a cinque razze con coprimozzi rossi e dischi aerodinamici completano l’insieme.

Dentro, l’Alcantara prende possesso di gran parte delle superfici, mentre sedili e pannelli portiera ricevono inserti in tartan. Moquette nuova, tappetini trapuntati, emblemi Mansory ovunque.

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Sotto la carrozzeria, in questa configurazione, non cambia nulla di meccanico. Chi volesse però alzare il livello può accedere agli aggiornamenti di prestazioni e telaio che Mansory offre separatamente per la 911 Turbo S. Nella variante più spinta, il sei cilindri boxer biturbo da 3,8 litri arriva a 888 CV e 1.050 Nm di coppia.

Il prezzo non è stato comunicato. Mansory precisa che ogni componente del Soft Kit è disponibile singolarmente, e che il pacchetto è liberamente configurabile. Il che, tradotto, significa che il conto finale dipende interamente da quanto si vuole spingere il concetto di “morbido”.