Nuova Toyota RAV4: svelati i prezzi del SUV che sfida la Volkswagen Tiguan

Il dominio della Volkswagen Tiguan nel segmento dei SUV compatti potrebbe presto essere in pericolo. La nuova Toyota RAV4 2026 è ormai pronta a sbarcare nelle concessionarie europee. Nonostante in passato Toyota avesse lasciato intendere che la RAV4 non sarebbe stata completamente rinnovata, il marchio giapponese ha deciso di investire pesantemente nel suo modello di punta, uno dei più importanti a livello globale, presentando una nuova generazione profondamente aggiornata con un design moderno, un abitacolo più tecnologico e una gamma di motori ibridi di ultima generazione.

Toyota RAV4 2026: svelati dettagli e prezzi per il mercato italiano

La nuova Toyota RAV4 arriverà ufficialmente entro la fine del 2025, anticipando così molti dei concorrenti che debutteranno nel 2026. L’offerta sarà articolata in quattro versioni principali (RAV4, Icon, Premium e GR Sport) ognuna caratterizzata da un diverso equilibrio tra comfort, sportività e dotazioni tecnologiche.

La versione base offrirà già un equipaggiamento completo, con cerchi in lega da 18 pollici, fari Full LED, climatizzatore bizona, portellone elettrico, doppio display digitale da 12,3 e 12,9 pollici, chiave digitale e pacchetto di assistenza Toyota Safety Sense. Salendo di livello, la Icon aggiunge cerchi da 20 pollici, interni in pelle, sedili riscaldati e ventilati, ricarica wireless, impianto JBL e telecamera panoramica 3D. La Premium propone una livrea bicolore, sedili posteriori riscaldabili e portellone elettrico con sensore, mentre la sportiva GR Sport si distingue per dettagli esclusivi, volante riscaldato, inserti firmati GR e cerchi da 20 pollici dedicati.

Sotto il cofano, la gamma della Toyota RAV4 2026 si affida a due motorizzazioni ibride. La prima è la ben collaudata versione HEV, che combina un motore a benzina da 2.5 litri con un’unità elettrica, offrendo due livelli di potenza: 183 cavalli con trazione anteriore e 191 cavalli con trazione integrale AWD-i. Entrambe le varianti utilizzano una batteria agli ioni di litio da 1,1 kWh, che consente brevi tratti in modalità elettrica fino a 50 km/h.

Nel 2026 la gamma si amplierà con un nuovo ibrido plug-in, proposto anch’esso in due versioni: la prima da 268 cavalli con trazione anteriore e la seconda da 304 cavalli con trazione integrale. Grazie alla batteria da 22,7 kWh, la RAV4 PHEV potrà percorrere fino a 100 chilometri in modalità completamente elettrica.

Toyota ha comunicato che in Italia la nuova RAV4 HEV 2.5 da 183 cavalli parte da 45.200 euro, la versione Icon da 48.700 euro, la Premium da 52.200 euro, mentre il modello con trazione integrale AWD-i da 191 cavalli oscilla tra 47.700 e 55.700 euro nella variante GR Sport.