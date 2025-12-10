Nuova Audi E7X, il SUV pronto all’assalto del mercato cinese: arriverà anche in Europa?

Dopo aver presentato la E5 Sportback, il marchio AUDI (quello dedicato al mercato cinese, per intenderci) alza il sipario sul suo primo SUV, l’E7X, che adotta il nuovo linguaggio stilistico del brand asiatico e si prepara al debutto commerciale nei prossimi mesi.

Con la riorganizzazione delle attività tra Cina e resto del mondo, Audi ha ridefinito parte della propria identità sul mercato orientale dando vita a un’entità separata, che rinuncia ai classici quattro anelli per adottare il semplice monogramma AUDI. È proprio questa divisione a firmare il nuovo E7X, secondo modello della gamma dopo la berlina E5 Sportback.

Il SUV di serie deriva direttamente dal concept E SUV mostrato a Guangzhou qualche settimana fa. Oggi quella show car prende forma definitiva e diventa il primo Sport Utility firmato AUDI per la Cina. L’E7X si inserisce quindi nel neonato listino del marchio e ne interpreta in modo coerente il nuovo corso stilistico.

Il design riprende i tratti già visti sulla E5, con un frontale dominato dalla firma luminosa che incornicia la calandra e mette in risalto il logo illuminato. Anche al posteriore spicca una fascia a LED che avvolge il nome del marchio e del modello, estendendosi fino ai passaruota. Le forme sono fluide, ma con spalle posteriori pronunciate che rafforzano la presenza su strada.

Per il momento gli interni non sono stati ancora svelati. AUDI si limita a parlare di un abitacolo molto spazioso, reso possibile da un passo di 3,06 metri. Le dimensioni collocano l’E7X in un territorio simile a quello dell’Audi Q7, con una lunghezza di 5,04 metri, una larghezza di 2 metri e un’altezza di 1,70 metri.

La nuova proposta, ovviamente, è esclusivamente elettrica e con due configurazioni disponibili al lancio. La versione base utilizza un singolo motore posteriore da 407 cavalli, mentre quella più prestazionale aggiunge un secondo motore sull’asse anteriore, per una potenza complessiva di 680 cavalli. La batteria, fornita da CATL, ha una capacità di 109 kWh. L’autonomia ufficiale non è stata ancora comunicata, ma si prevede un valore elevato in linea con il posizionamento del modello.

Per quanto riguarda la guida assistita, il pacchetto tecnologico sarà particolarmente avanzato. Le prime immagini confermano infatti la presenza del LiDAR, mentre per i sistemi di assistenza AUDI si affida al supporto della società Momenta.

In una prima fase, l’E7X sarà venduto esclusivamente in Cina. Secondo alcune indiscrezioni, però, il costruttore starebbe valutando anche un possibile sbarco internazionale. L’eventuale arrivo in altri mercati dipenderà dalle scelte strategiche del gruppo Volkswagen e dall’evoluzione del quadro doganale. Il debutto commerciale in patria è atteso nel primo semestre del 2026.