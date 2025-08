Bugatti anticipa una nuova hypercar, è l’ultima creazione su misura

Quando ormai sembrava che il maestoso motore W16 di Bugatti fosse pronto per andare in pensione con la spettacolare Mistral, il leggendario marchio francese sorprende ancora una volta. Con un teaser pubblicato sui canali ufficiali, Bugatti ha annunciato l’arrivo imminente di un’hypercar esclusiva realizzata su misura, la cui presentazione è fissata per giovedì 7 agosto, pochi giorni prima della prestigiosa Monterey Car Week, uno degli eventi più attesi nel mondo delle auto di lusso e da collezione.

Il video teaser di Bugatti mostra una carrozzeria verniciata in una delicata sfumatura verde metallizzato, ma mantiene volutamente i dettagli nel mistero. La silhouette aerodinamica e il ponte posteriore abbassato lasciano intravedere un cofano motore in vetro doppio incorniciato da finiture in nero opaco. La didascalia recita: “L’arte della carrozzeria. È nel nostro DNA da oltre un secolo. Il 7 agosto sveleremo il nostro nuovo capitolo. La nostra ultima Solitaire”.

Questa hypercar unica è stata commissionata da Michel Perridon, noto imprenditore olandese e appassionato collezionista di Bugatti. Il suo garage vanta gioielli del calibro della Type 57G “Tank”, della leggendaria EB110, oltre a numerose versioni delle Veyron e Chiron.

Vista la sua attenzione maniacale per l’autenticità e l’esclusività, è lecito aspettarsi un’opera d’arte (l’ennesima) su ruote, in perfetto stile Bugatti. Bugatti, d’altronde, ha una lunga tradizione nella costruzione di esemplari unici, risalente agli anni Trenta con modelli iconici come la Type 57SC Atlantic e la monumentale Type 41 Royale. In tempi recenti, la casa di Molsheim ha saputo reinterpretare questa eredità con la Divo, pensata per dominare i circuiti, e la La Voiture Noire, tributo alla misteriosa Atlantic nera di Jean Bugatti.

Nonostante non siano stati divulgati dettagli tecnici ufficiali, il riferimento al consumo nel post suggerisce una derivazione dalla piattaforma Chiron, rendendo plausibile la presenza del propulsore W16. Bugatti starebbe così davvero “prolungando” la vita del suo leggendario motore, nonostante l’arrivo imminente della Tourbillon ibrida V16. Sapremo davvero tutto quanto solo tra pochi giorni.