Nissan, c’è l’ipotesi che si possa “resuscitare” la mitica Silvia

Ogni grande appassionato conosce la Nissan Silvia, una delle coupé più amate del marchio giapponese. Eppure, non è mai stata venduta in Europa, ma le gesta, il mito, è conosciuto in tutto il mondo. Questa vettura, scomparsa dal mercato nel 2002, potrebbe tornare, stando alle recenti dichiarazioni del responsabile globale Nissan. Il product manager della Nissan, infatti, ha suggerito che potrebbe esserci un ritorno clamoroso come quello della Nissan Silvia, come accaduto in Honda con il ritorno della Prelude.

Il nuovo modello potrebbe essere commercializzato a livello mondiale stavolta, funzionando molto bene anche come trampolino di lancio per la prossima Nissan GT-R. Siamo, inoltre, in un periodo davvero strano in cui le coupé tradizionali stanno scomparendo mentre i SUV “coupé” diventano più attraenti. Con cinque porte, questi SUV, utilizzano il termine “coupé” per richiamare comunque la loro sportività. Le “vere” coupé, come la Nissan Silvia, sono diventate sempre più rare.

A differenza di Audi, che ha detto addio ai modelli coupé, marchi come Toyota e Honda stanno riportando in vita vetture iconiche. Toyota ha rilanciato la Supra, mentre Honda ha recentemente reintrodotto la Prelude. Sono dimostrazione che può esserci ancora un forte interesse per le coupé. Nissan, dunque, sarebbe pronta a riportare sul mercato la leggendaria Nissan Silvia, una vettura molto popolare in Giappone e negli Stati Uniti.

Ivan Espinosa, vicepresidente della pianificazione strategica dei prodotti globali di Nissan, ha accennato alla possibilità di una nuova Silvia in un’intervista a Top Gear. Espinosa ha parlato dell’idea di creare un’auto sportiva più accessibile rispetto alla GT-R. “Un’idea intrigante sarebbe una nuova Silvia, posizionata sotto la GT-R, con una potenza adeguata e un prezzo accessibile. Ogni volta che menziono questo nome, vedo approvazione”, ha detto Espinosa.

Ciò che è stato maggiormente sottolineato è la necessità di rendere economicamente vantaggioso un simile progetto. La nuova Nissan Silvia, però, sarebbe venduta a livello globale, seguendo le orme della Honda Prelude. Altre case automobilistiche con cui fare i conti hanno importanti modelli coupé nella gamma, come Mercedes-Benz con la CLE, la Ford con la nuova Mustang, e la Toyota con la GR86. Staremo a vedere, con grandi speranze per questa amatissima vettura.