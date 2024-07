Manutenzione auto, le differenze tra le riparazioni di una diesel e di un’elettrica

Le auto elettriche rappresentano una novità su cui ci sono ancora molti dubbi da parte di appassionati e consumatori. Tra i vantaggi elencati frequentemente, per quanto riguarda il possesso delle auto a emissioni zero, da preferire a benzina e diesel, è il loro costo di manutenzione inferiore. Dunque, quanto differisce davvero rispetto a una diesel?

Bisogna sempre sottolineare che il costo di manutenzione di un veicolo, a prescindere dal tipo di carburante, dipende in larga misura dall’uso che se ne fa (oltre che, ovviamente, dalla “rarità” del modello). Più chilometri si percorrono, più frequentemente sarà necessario andare a sostituire componenti o effettuare controlli, almeno per mettere in sicurezza alcune funzioni.

Dobbiamo, quindi, pensare che l’auto elettrica e quella diesel abbiano lo stesso utilizzo annuale per far sì che il paragone regga sempre. Va tralasciato anche il costo di utilizzo del veicolo, ossia quanto si spende annualmente per l’elettricità o il diesel per circolare. Non stiamo parlando di costi di “gestione” ma di manutenzione del veicolo, d’altronde. Sui carburanti, il vantaggio va chiaramente ai modelli elettrici. Mentre per il diesel si può spendere circa 900 euro l’anno, per l’elettricità il costo può essere anche la metà.

Il vantaggio delle elettriche risiede innanzi tutto sul sistema di propulsione, molto più semplice e con meno componenti. Ci sono, in pratica, meno elementi soggetti a guasti. Nei motori a combustione interna, alcune operazioni di manutenzione sono necessarie a intervalli regolari: cambio dell’olio, sostituzione dei filtri dell’aria e poche altre (ma costanti) operazioni. Si tratta di spese periodiche che i modelli a emissioni zero non devono sostenere.

Le auto elettriche non hanno la necessità di altri componenti da cambiare a causa dell’usura. Si pensi alle candele e altre parti come gli iniettori. Ci sono anche componenti come la cinghia di distribuzione, che nei modelli a combustione deve essere cambiata, o il cambio (classicamente inteso), assente nelle auto elettriche. Un altro vantaggio delle auto elettriche riguarda i freni che si usurano meno grazie all’uso della frenata rigenerativa.

In generale, dovendo “saltare” l’aspetto del modello, del marchio e dell’azienda con cui abbiamo a che fare, la manutenzione annuale di un’auto diesel può costare tra i 250 e i 350 euro. Al contrario, per un’auto elettrica il costo può essere fino al 50-60% inferiore.