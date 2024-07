Honda, la Prelude torna in Europa con il debutto dell’ibrida al Goodwood

Siamo arrivati a quello che per Honda rappresenta il 25esimo anniversario dei suoi veicoli ibridi. La celebrazione di questo obiettivo pionieristico avviene con un debutto europeo molto speciale, quello della Prelude Concept al Goodwood Festival of Speed. Non è un’apparizione come le altre, dato che si tratta del ritorno di questo modello Honda nel mercato europeo dopo tanto tempo.

Secondo una nota della casa automobilistica giapponese, “la nuova Prelude offre un’esperienza di guida entusiasmante con un’efficienza straordinaria, incarnando l’approccio di Honda nel coniugare l’elettrificazione con l’eleganza e il dinamismo”. Si tratta di una sfida che la casa giapponese percorre da tempo, anche con grandi e imprevedibili scommesse.

Questa concept car è stata presentata per la prima volta al Japan Mobility Show lo scorso anno. Il modello originale della Prelude fa parte ormai di un’era geologica fa, infatti fu lanciato in Europa ben 45 anni fa. “Il nuovo modello rappresenta un ritorno significativo per questa icona del marchio, offrendo un intrigante mix di stile e raffinatezza abbinato a una trazione ibrida avanzata”, ha dichiarato il produttore giapponese.

Il nome “Prelude” suggerisce l’introduzione musicale, nel linguaggio e nella nomenclatura classica. In questo modo, il veicolo si posiziona come un precursore dei futuri modelli sportivi del marchio. “Il nuovo Prelude non solo rappresenta l’ultimo capitolo della nostra continua evoluzione nel campo degli ibridi, ma è anche il risultato di 25 anni di innovazioni nella ricerca e sviluppo di veicoli ibridi”, ha affermato Tomoyuki Yamagami, ingegnere capo e leader di grandi progetti di Honda Motor.

“Questo modello mantiene il suo DNA sportivo, unendo l’efficienza e i benefici ambientali della guida elettrificata con un’esperienza di guida emozionante. Inoltre, il Prelude dimostra che i propulsori ibridi sono ancora un elemento chiave della strategia di elettrificazione di Honda, un passo cruciale verso il nostro obiettivo di vendere solo veicoli elettrici a batteria o a celle a combustibile entro il 2040”. Il nuovo Prelude dovrebbe arrivare nei concessionari europei il prossimo anno. Honda non ha ancora divulgato dettagli sulla tecnologia o sugli interni del veicolo. Da scoprire solamente nei prossimi mesi anche il prezzo di questa sportiva.