I 10 B-SUV più venduti in Europa nel 2024: T-Roc vola, bene Peugeot 2008

Al momento i B-SUV sono i più apprezzati sul mercato, specialmente in Europa. Negli ultimi anni, infatti, i veicoli sono cresciuti a dismisura rispetto al passato, quando le dimensioni erano più contenute. Tuttavia, se ai consumatori piacciono i veicoli grandi, non sono dello stesso avviso alcuni comuni. Parigi, ad esempio, intendeva bannare i SUV elettrici o far pagare una cifra elevata i parcheggi, poiché più ingombranti. Dello stesso avviso è il comune di Milano, che intende applicare tariffe più alte per i parcheggi per i possessori di SUV di grandi dimensioni. Ma, visto il trend attuale di mercato, quali sono i B-SUV più venduti del 2024 in Europa, fino ad ora?

Ecco quali sono i B-SUV più venduti in Europa nel primo semestre del 2024: T-Roc non si ferma più

Secondo quanto riportato da Dataforce, nei primi sei mesi del 2024 la Volkswagen T-Roc, che si prepara ad un restyling, è la più venduta della categoria. La crescita è dell’1,7% rispetto allo scorso anno, per 105.332 unità consegnate. La seconda posizione è occupata dalla Toyota Yaris Cross con 99.558 unità vendute e un aumento del 3,5% rispetto al 2023. Sul gradino più basso del podio troviamo la Peugeot 2008 con 92.762 unità e una crescita del 13,1%.

La classifica continua con la Dacia Duster con 89.447 unità vendute, in crescita del 2,6% e la Ford Puma, con 83.668 unità e un aumento dell’8,4%, chiude la Top 5. Seguono Renault Captur con 79.160 vendite e Volkswagen T-Cross con 61.302 unità. Ottavo posto per la MG ZS con una crescita incredibile del 48,7%, seguita da Skoda Kamiq e Nissan Juke, rispettivamente con 52.604 e 52.153 immatricolazioni. In questo caso la crescita è del 14,5% e 35,1%.

Prendendo in considerazione soltanto la classifica di giugno 2024, il primo posto è sempre occupato dalla Volkswagen T-Roc con 21.384 unità. Segue la Yaris Cross con 20.147 immatricolazioni e Dacia Duster con 19.815 vendite, che chiude così la top 3.