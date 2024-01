Nissan GT-R elettrica, la supercar che viene dal futuro: come sarà la nuova generazione

La concept car Hyper Force di Nissan non rappresenta un esperimento fine a sé stesso, bensì un “sogno lucido” sulla quale l’azienda nipponica è attualmente al lavoro. I suoi tratti distintivi dovrebbero essere ripresi nella GT-R di prossima generazione, che potrebbe essere pronta entro il 2030. Giovanny Arroba, a capo del dipartimento design, ha dichiarato al magazine Autocar che la supercar elettrica sia in larga parte fattibile ancor prima della fine del decennio.

A dispetto dello stile estremo, la Casa avrebbe i mezzi di andare fino in fondo. Le forme, le proporzioni e l’assetto possono essere ripresi in un veicolo di produzione. E lo faranno, fra qualche anno. Il lavoro costituisce un manifesto sia tra le fila aziendali sia all’interno, verso gli appassionati e la critica. I principi seguiti mirano alla concretezza. Pur non essendo state rilasciate delle specifiche in merito, le dimensioni sono importanti, superiori ai cinque metri di lunghezza e ai due metri di larghezza.

Nissan GT-R: come sarà la nuova generazione della sportiva nipponica, attesa entro il 2030

l pacchetto estetico condivide poco con l’attuale Nissan GT-R e il motivo è facilmente comprensibile: quando la showcar passerà alla produzione di serie, la mitica proposta giapponese avrà due decenni sul groppone. Ergo, rimanere troppo ancorati ai vecchi schemi rischierebbe di allontanare gli appassionati. Nelle forme dei fari anteriori e posteriori emerge, comunque, un richiamo alla leggendaria linea Skyline.

I cerchi sono realizzati in leggera fibra di carbonio, con linee atte a esaltare l’efficienza aerodinamica, così da garantire un miglior raffreddamento dei freni. L’aerodinamica è stata sviluppata e progettata in stretta collaborazione con Nismno, il reparto dell’azienda specializzato nelle prestazioni. Inoltre, la carrozzeria fa affidamento su caratteristiche come il diffusore a doppio livello nella zona posteriore, le alette anteriori attive e un “attuatore al plasma” per ottimizzare l’aderenza e garantire la stabilità in curva.

All’interno, risaltano i sedili in fibra di carbonio, la cui disposizione cambia a seconda delle diverse modalità di guida R e GT, rispettivamente per corse e gran turismo. In base alla configurazione selezionata, cambiano l’illuminazione interna e i display. La grafica interna è stata sviluppata con Polyphony Digital Inc., la software house della serie videoludica Gran Turismo. L’Hyper Force sprigiona una potenza di 1.360 CV, dispone di trazione integrale e monta una batteria a stato solido, internamento oggetto di studio, in vista della produzione di massa fissata per il 2028.

Alla presentazione del prototipo, hanno raccolto un giudizio di pubblico abbastanza positivo, sebbene permanga una certa polarizzazione, ha spiegato Arroba. Alcuni si sono opposti all’idea di una supercar elettrica, preferendo un sistema termico, ma nel complesso l’idea dell’elettrificazione è stata accettata.