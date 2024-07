Cina, il governo garantirà altri sussidi per i produttori nazionali di veicoli elettrici

Il mercato dei veicoli elettrici in Cina, secondo le stime più recenti, potrebbe crescere del 106,2% su base annua, raggiungendo i 506,9 miliardi di dollari nel 2024. Non stupisce più nulla riguardo alla crescita cinese. La domanda interna, inoltre, è destinata a salire notevolmente nella seconda metà del 2024 grazie ai sussidi governativi.

Già ad aprile Pechino aveva annunciato un incentivo di 10.000 yuan (circa 1.400 dollari) per gli acquirenti di veicoli elettrici che sostituiscono l’auto a benzina. Il sussidio è ancora disponibile fino alla fine dell’anno. Intanto, i produttori di veicoli elettrici stanno lanciando nuovi marchi e modelli sempre più accessibili. Di fronte alla crescente concorrenza nel mercato interno e alle restrizioni di Stati Uniti ed Europa, le aziende cinesi stanno espandendo le loro operazioni su mercati emergenti tra cui il Sud-est asiatico e l’America Latina.

Nio, Li Auto e Xpeng sono tra i principali produttori che hanno risentito della competizione sui prezzi nel mercato cinese. I prezzi medi dei veicoli elettrici di 50 modelli sono scesi di ben il 10%. Ci sarà comunque un incremento delle vendite nel secondo trimestre del 2024, soprattutto grazie ai sussidi del governo cinese. Nio prevede un aumento delle consegne fino all’86,3% nel secondo trimestre del 2024. Xpeng prevede una crescita delle vendite del 46,6%, mentre Li Auto prevede un aumento del 27%.

Le aziende cinesi stanno anche introducendo nuovi marchi e modelli per aumentare la propria quota di mercato. Nio ha lanciato il marchio Onvo per ampliare la base di clienti, con proposte simili alla Tesla Model Y ma con un prezzo inferiore. Onvo mira a superare le 20.000 unità mensili nelle consegne, con la produzione e la consegna del L60 previste per settembre.

BYD sta espandendo la produzione in nazioni più “accoglienti” come Thailandia, Ungheria, Brasile e Indonesia. La fabbrica in Thailandia dovrebbe essere operativa entro fine anno e si trova al centro di uno dei mercati esteri più promettenti per BYD, che sta investendo significativamente nella regione. Xiaomi, intanto, è entrato nel mercato dei veicoli elettrici in Cina con un modello a basso costo, la berlina Speed Ultra (SU)7, per competere con Tesla. con un prezzo inferiore di 4.000 dollari rispetto alla Model 3.

Si stima che il mercato del settore in Cina aumenterà dai 245,8 miliardi di dollari del 2023 ai 1.528,7 miliardi di dollari nel 2028. C’è molto su cui investire, d’altronde, tra infrastrutture di ricarica e opportunità di mercato su diversi segmenti dei veicoli elettrici, tipi di propulsione e componenti.