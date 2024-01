Nissan GT-R chiude con un exploit, vendite aumentate del 584%

C’è chi lo considera un vero e proprio canto del cigno, il che sarebbe un peccato poiché l Nissan GT-R propone delle soluzioni che guardano al passato e che fanno ingolosire gli amanti del settore. La supercar con tasti fisici e colorazione quasi anni 90′ offre infatti qualcosa che nemmeno nelle vetture esotiche più costose è facile trovare. Intanto, i numeri del 2023 fanno finalmente felice la casa nipponica.

Esplosione di vendite?

In realtà, non si può parlare di vera e propria esplosione di vendite, ma certamente di numeri in netta crescita, se paragonati a quelli del 2022. La Nissan GT-R infatti in tale anno aveva venduto appena 57 modelli, mentre lo scorso anno ha incrementato le vendite addirittura del 584%, ossia 390 esemplari. L’azienda ha comunque reso noti i dati complessivi delle sue vendite per il 2023 e in totale si parla di 898.796 unità consegnate su 22 linee di modelli. Naturalmente, il caso della GT-R ha destato l’attenzione di molti, visto il clamoroso flop del 2022. Ma come mai è riuscita a migliorare le vendite lo scorso anno?

È probabile che a determinarlo sia stato l’aggiornamento importante che l’azienda ha effettuato a gennaio. Ora sulla supercar sono presenti ove fasce anteriori e posteriori per una migliore efficienza aerodinamica e un differenziale anteriore a slittamento limitato per il modello hardcore Nismo. Sempre per questa versione sono stati aggiunti sospensioni e i freni in carbonio-ceramica. Infine, è stato ridisegnato l’assetto del T-Spec, migliorando le prestazioni del motore. Per quanto riguarda la colorazione si è scelto di dare uno sguardo al passato e riproporre anche il Millennium Jade e Midnight Purple.

Nissan GT-R, la supercar

Non sempre le supercar sono rivolte al vasto pubblico, anche perché spesse volte addirittura si parla di prototipi mai realizzati o di macchine semplicemente concettuali che servono d’ispirazione a ulteriori modelli. Spesso finiscono direttamente in discarica, come nel caso della concept car della Mercedes. Ma stavolta stiamo parlando di un’auto vera che con i fronzoli delle supercar ha ben poco da spartire. Ad ogni modo, il massiccio incremento di vendite (tenendo sempre però presente il dato negativo dell’anno precedente) rimane abbastanza singolare. Anche perché sostanzialmente Nissan non è che abbia apportato chissà quali modifiche, visto che trasmissione e architettura sono rimaste invariate.

Ad ogni modo, per i clienti che preferiscono lo sterzo idraulico e i tanti pulsanti fisici sul cruscotto, la proposta offerta dalla supercar potrebbe aver giocato un ruolo decisivo, visto che ormai il mercato dell’automotive si è iperdigitalizzato. Non è dato sapere al momento se questa sarà l’ultima versione della Nissan GT-R, ma è probabile che sia proprio così. E forse anche questo ha giocato un ruolo nella scelta di quelli appassionati che hanno deciso di portarsela in garage.