Un motore Turbo Honda sulla macchina di Ritorno al Futuro

Chi non conosce la DeLorean DMC-12? Probabilmente, anche se il nome potrà sembrare un po’ di nicchia, anche la casalinga di Voghera riconoscerà che si tratta dell’auto di Ritorno al Futuro guardando qualche immagine. Ebbene, un motore Turbo Honda ha risolto quello che era il suo più grande problema nella realtà.

Ritorno al futuro

Ls DeLorean di Ritorno al Futuro non ha bisogno di presentazioni. Basta ricordare alcune scene della trilogia cinematografica per vederla nuovamente sfrecciare davanti ai nostri occhi. Ebbene, benché tutti conoscano questa vettura, in realtà non tutti sanno che nella realtà l’auto in questione aveva un problema non da poco. No, non stiamo parlando del fatto che non sia realmente una macchina del tempo, ma stiamo parlando del fatto che fosse abbastanza lenta. Certo, il propulsore al plutonio con i suoi 1,2 gigawatt di potenza elettrica gli davano un bello slancio, ma nella realtà invece motore V6 montato posteriormente produceva solo 130 cavalli. Insomma, certamene non una lumaca, ma nemmeno questo fulmine di guerra che volevano farci credere Zemeckis e compagni.

Uno youtuber però ha risolto il suo problemino di velocità grazie a un motore Turbo Honda. Su YouTube ha infatti caricato il video nel quale monta sull’auto K24 Honda a quattro cilindri. Questo da solo rappresenterebbe un miglioramento rispetto al motore originale da 2,8 litri, ma questo quattro litri da 2,4 litri ha anche un turbocompressore ed è messo a punto per funzionare con carburante E85. In sintesi, ora la DeLorean così modificata ha 400 cavalli quando funziona a gas e arriva a 450 CV quando passa all’E85,cioè al carburante.

DeLorean potenziata, non solo Honda

Il cambio di motore non ha appesantito il veicolo. È inoltre importante ricordare che la DeLorean aveva tale motore posteriore con la fresa posizionata in gran parte dietro l’asse. Per trasferire tale potenza a terra quindi è stato utilizzato il cambio manuale a sei velocità di una Porsche 911. Le sospensioni sono state migliorate con coilovers e boccole in poliestere, e il gruppo propulsore si inserisce perfettamente nel vano grazie ai supporti personalizzati per il motore e la trasmissione. Insomma, quando si parla di restyling e tuning e ovvio che si arrivi a ottenere sempre un miglioramento importante. Stavolta però la fantasia l’ha fatta da padrone, e quello operato dallo youtuber John Thompson, sembra averlo divertito davvero parecchio, a giudicare dal video.