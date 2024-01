Notizie auto più importanti dello scorso anno, ecco la top 10

È passata appena una settimana dalla fine del 2023 ed è tempo di bilanci. Se guardiamo al passato, allora dobbiamo farlo andando a ricapitolare quelle che sono state le notizie auto più importanti dell’anno appena concluso. Ecco la top ten con la classifica degli eventi che hanno segnato il 2023.

La top 10 degli eventi

Probabilmente per i diretti interessati rappresenta la notizia più importante, ma noi ci limitiamo a utilizzarla per aprire la top ten. Stiamo parlando della prima fabbrica Toyota fuori dal Giappone che chiude per sempre. Stiamo parlando dello stabilimento di Sao Bernardo in Brasile, che ormai non rientrava più nei piani di sostenibilità della casa nipponica. Al nono posto invece ci mettiamo la stazione di ricarica per veicoli elettrici più grande del mondo con ben 258 caricabatterie al suo interno. Stiamo parlando della Shell Recharge, creata nei pressi dell’aeroporto di Shenzhen, in Cina, in collaborazione con BYD.

Ottava posizione per un altro evento che ha catturato l’attenzione die media, ovvero la Ferrari Testarossa rimodellata da Gas Monkey Garage. L’esperto di tuning ha fatto discutere non poco (del resto è una cosa che capita costantemente con questo genere di operazioni, vedere le polemiche intorno alla Lamborghini Countach per credere). Settima posizione per le 230 auto d’epoca ritrovate in una chiesa e finite tutte all’asta della Galleria Aaldering. Tra i ritrovamenti spiccavano modelli di Aston Martin, BMW, Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Mercedes e Rolls-Royce, oltre a veicoli di marchi non più esistenti come Alvis, Matra, Moretti e Villard.

Notizie auto più importanti del 2023

Al sesto posto abbiamo poi la sanzione commissionata a Toyota per pagamenti scorretti ai danni dei suoi stessi clienti. La multa è arrivata a 60 milioni di dollari. E che dire dei problemi della Ford F-150? Negli USA il caso ha avuto un grandissimo risalto, e si è scoperto che il motore EcoBoost V6, raggiunti i 154000 km, dava problemi per una cattiva gestione dell’olio, e di conseguenza il motore girava i cuscinetti a vuoto. Al quarto posto abbiamo la scoperta di Porsche per mantenere i motori a combustione altamente performanti: il soffiaggio, ossia un metodo che permette ai motori di essere in grado di avviarsi autonomamente senza la necessità di un motorino di avviamento.

Ed eccoci sul podio. Al terzo posto abbiamo il fenomeno di Hydrolocking nei motori Toyota, tra i più affidabili in circolazione. Tale fenomeno si verifica quando l’acqua si accumula nelle camere di combustione causando danni soprattutto alle bielle. Il secondo gradino del podio se lo conquista ancora Toyota con i Land Cruiser Prado, in 30 minuti i preordini in Germania hanno decretato l’esaurimento delle unità proposte al lancio. Infine, in prima posizione tra le notizie auto più importanti del 2023 troviamo ancora una notizia tutta a stelle e strisce, ossia quella relativa al divieto da parte dello stato della California di vietare alcune sostanze chimiche nella cromatura dei veicoli. A quanto pare le analisi in cromo-6 hanno riscontrato livelli di tossicità preoccupanti, e si è optato per la messa al bando di tale colore entro il 2027.