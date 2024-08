Nilu27, ecco la prima hypercar del nuovo costruttore nato dal designer Koenigsegg

Nilu27 è un nuovo costruttore che mira a farsi strada nel mondo delle supercar. Lo vuole fare a partire da una presentazione avvenuta questa settimana per il suo primo modello chiamato, appunto, Nilu. Il marchio è stato fondato da Sasha Selipanov, un designer di fama che ha lavorato su supercar come la Bugatti Chiron, la Koenigsegg Gemera e la Lamborghini Huracan.

Per il suo primo modello, la Nilu27 ha scelto un approccio “classico” e purista: niente elettrificazione, solo motore a combustione interna e cambio manuale. Un concentrato di elementi che stiamo vedendo sempre meno e con sempre (paradossalmente) maggiore clamore. Grande attenzione è stata dedicata all’aerodinamica, con un design ispirato alle vetture di Formula 1 e alle auto di Le Mans anni Sessanta.

Un dettaglio non da poco è l’apertura delle portiere ad ala di gabbiano. Il retro della Nilu27, poi, richiama lo stile delle Pagani, con un sistema di scarico centrale tra i gruppi ottici, e un ampio diffusore a enfatizzare l’essenza sportiva del modello. I cerchi, dalle dimensioni generose, sono da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore. L’impianto frenante è stato affidato a Brembo con un sistema carboceramico.

L’abitacolo, invece, è un omaggio alla tradizione grazie alla strumentazione interamente analogica. L’unico schermo presente si trova nello specchietto retrovisore, per ottimizzare la visibilità posteriore. Impostazioni manuali anche per la regolazione di volante, pedaliera, poggiatesta, specchietti retrovisori e altri elementi interni. Persino il volante è privo di pulsanti per enfatizzare un’esperienza di guida pura e senza fronzoli.

Il motore è un V12 aspirato da 6,5 litri, sviluppato da Hartley Engines. Le specifiche tecniche precise non sono state ancora divulgate. Si parla di una potenza superiore ai 1.000 CV, con cambio manuale a sette marce e trazione posteriore. La prima Nilu27 sarà in grado di raggiungere una velocità massima di circa 400 km/h con un peso complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.200 kg. Il primo modello Nilu27 sarà prodotto in soli 15 esemplari destinati esclusivamente all’uso in pista, ma arriverà più tardi una versione stradale omologata, limitata a 54 unità. Il debutto ufficiale è previsto durante la Monterey Car Week a Pebble Beach la prossima settimana.