Rolls-Royce, a breve il debutto di un’eccezionale Spectre “effetto marmo”

Poteva non stupire anche stavolta un grande marchio come Rolls-Royce? Non è mai un evento in sordina quando la casa britannica mette in mostra la maestria del suo reparto “Bespoke”. L’ultima commissione del marchio di Goodwood evidenzia quale cura viene dedicata a certe creazioni uniche, specie nella verniciatura di questa eccezionale Spectre.

La Rolls-Royce Spectre completamente elettrica, denominata “Semaphore“, sfoggia un esclusivo “effetto marmo” sul cofano, lavoro che ha richiesto circa 160 ore. La casa automobilistica afferma che il colore Semaphore Yellow è ispirato “all’eleganza informale della California costiera” e vuole avvicinarsi ai nuovi audaci gusti in fatto di lusso dettati dalla clientela giovane del marchio. D’altronde, gli acquirenti facoltosi, incredibilmente, sono sempre più giovani.

Il design di questa vera e propria opera d’arte vuole evocare la costa californiana, con il suo mix di sole e cime luccicanti. Pare, dunque, che chi ha commissionato questa esclusiva Bespoke possa abitare in California. Tuttavia, Rolls-Royce afferma che la Semaphore sarà disponibile per qualsiasi acquirente in tutto il mondo.

Come avviene per altre creazioni Rolls-Royce, la finitura comprende più strati di vernice che donano profondità e ricchezza al risultato. La Spectre brillerà sotto il sole di Monterey tra diversi giorni, questo mese. Aprendo le portiere posteriori, si nota una targhetta che indica che la Semaphore è stata realizzata ad hoc per l’esposizione di quest’anno a Pebble Beach.

Il tema giallo sfoggia diverse tonalità dal limone al giallo citrino, create anch’esse dal reparto Bespoke. Il colore giallo della Rolls-Royce appare anche sui quadranti del cruscotto digitale, contrastato da elementi Grace White e Slate Grey. Anche il legno è stato trattato, abbinato con vernice Cashmere Grey arricchita da scaglie di mica argentata (minerale cristallino).

La creazione stupefacente del marchio britannico farà il suo debutto pubblico durante la Monterey Car Week il 16 agosto. Sarà una giornata ricca di eventi per gli appassionati di auto, con la presentazione di una nuova Maserati MC20, l’attesissima Lamborghini Temerario e altre auto tutte da anticipare nei prossimi giorni.