Bugatti Chiron Super Sport Golden Era: svelata l’incredibile one-off

Bugatti ha mostrato una nuova versione della sua Bugatti Chiron Super Sport. Si chiama Golden Era ed è stata progettata secondo i desideri di un cliente “molto importante” del marchio. L’auto è un pezzo unico, che rende omaggio al motore W16 della Bugatti e ai modelli storici che hanno reso l’azienda uno dei marchi di lusso più famosi al mondo. La vettura è un progetto di due anni, il lavoro è stato svolto dal dipartimento Sur Mesure di Bugatti (che si traduce come “su misura”), che lavora sulle richieste dei clienti che vanno oltre le già tentacolari opzioni di personalizzazione possibili su una normale Bugatti.

Bugatti sta portando una Chiron Super Sport extra speciale alla Monterey Car Week 2023

L’auto è adornata con un murale dipinto a mano raffigurante 45 modelli storici di Bugatti per la cui realizzazione ci sono volute più di 400 ore, un processo che l’azienda definisce “estremamente complesso”. L’inchiostro è progettato per durare per tutta la vita del veicolo.

La portiera del passeggero è una collezione di 26 auto, tra cui la Type 41 Royale, considerata l’auto più lussuosa al mondo quando fu lanciata nel 1926. Presente anche la Type 57 SC Atlantic, una delle preferite dell’ex direttore del design Bugatti Achim Anscheid, che ha guidato questo progetto. L’era “moderna” della Bugatti è raffigurata sul lato del guidatore con la raffigurazione della EB110, della Veyron e della stessa Bugatti Chiron. Anche il motore a 16 cilindri che Bugatti ha utilizzato negli ultimi due decenni (ha 3.712 componenti) è abbozzato sulle portiere.

L’intera vettura è verniciata in due tonalità oro Doré e nero Nocturne. Anche la verniciatura è stata sottoposta a vari test e perfezionamenti per garantire che i bozzetti non si degradino nel tempo. L’azienda lo descrive come “forse il progetto su misura più impegnativo che Bugatti abbia mai intrapreso”.

Anscheid, che si è dimesso dal suo ruolo di capo progettista di Bugatti il ​​mese scorso, ha dichiarato: “I nostri clienti possono essere incredibilmente creativi e siamo orgogliosi di aiutarli a realizzare ciò che sognano, ma ordini speciali estesi come questo sono estremamente rari. Di solito non vediamo più di una o due creazioni su questa scala ogni anno.

Data la natura impegnativa di questo progetto, Bugatti Chiron Golden Era è forse il lavoro di personalizzazione più impegnativo su cui io e il mio team abbiamo mai lavorato”. Bugatti ha inoltre affermato di voler consegnare ufficialmente la Chiron Super Sport Golden Era al suo nuovo proprietario alla Monterey Car Week.