Auto elettriche, il 2025 sarà un anno pieno di successi: il motivo

Guardando ai numeri attuali, chi punterebbe sul fatto che il 2025 sarà l’anno delle auto elettriche? Probabilmente nessuno, dato che i veicoli a batteria sembrano riscontrare molte difficoltà nelle vendite negli ultimi mesi. Non sono dello stesso avviso gli spagnoli di Motor.es, che dicono invece che il 2025 sarà l’anno in cui le auto elettriche spopoleranno una volta per tutte. Ma non si tratta di un cambio di tendenze o altro, bensì una scelta quasi obbligata da parte delle case automobilistiche.

Auto elettriche, il prossimo anno le vendite aumenteranno a dismisura: ma succederà davvero?

Secondo Motor.es, le case automobilistiche potrebbero proporre le auto elettriche a prezzi scontati nel 2025. Al momento, infatti, paesi come la Germania stanno trascinando in basso il settore dei veicoli a zero emissioni, specialmente dopo aver interrotto gli incentivi statali per questi veicoli. A luglio, ad esempio, il mercato tedesco dei veicoli elettrici ha registrato un crollo del 37% rispetto all’anno precedente.

Il motivo per cui potrebbero essere applicati forti sconti a partire dal prossimo anno, sono le errate previsioni di vendita. Di conseguenza, per non ritrovarsi sul groppone migliaia di auto elettriche ferme nei magazzini, gli sconti sono l’unica opportunità di vendere. Inoltre, al momento un veicolo elettrico subisce una svalutazione molto più velocemente di una termica.

Un esempio che lascia intendere che attualmente i prezzi delle elettriche sono ancora molto elevati, è la situazione vissuta lo scorso giugno con gli incentivi statali in Italia, terminati in sole 9 ore. Segno che c’è curiosità e intenzione di acquistare questa tipologia di veicoli, ma che i prezzi sono ancora troppo elevati. Differente è la situazione in Cina, dove al momento la media dei prezzi dei veicoli a zero emissioni è addirittura più bassa rispetto alle termiche. Dunque, il 2025 sarà davvero un anno pieno di successi per le auto elettriche? Non ci resta che attendere per scoprirlo.