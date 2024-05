Nuova Lamborghini Huracán: motore ibrido in arrivo

Il rombo del Toro torna a farsi sentire con l’imminente arrivo dell’erede della Huracán. Un’auto che si preannuncia come un concentrato di innovazione, design e prestazioni da brivido, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella gloriosa storia del marchio.

Come già reso noto, i primi tre mesi del 2024 di Lamborghini sono stati piuttosto soddisfacenti. Parliamo infatti di migliaia di esemplari venduti in tutto il mondo, il che conferma il miglior trimestre di sempre per quanto riguarda il volume di consegne effettuate. Ma la casa costruttrice di Sant’Agata Bolognese non smette di stupire. Ora infatti, il rombo del motore Lamborghini si fa sentire nuovamente e sempre più vicino.

fonte motor1

L’erede della Lamborghini Huracán è quasi pronta a svelarsi al mondo. La nuova supercar ibrida Plug-in, si prepara a conquistare il cuore di tutti gli appassionati con il suo design deciso e accattivante, unito alle sue prestazioni eccezionali e la sua tecnologia innovativa. Al centro di questa prelibatezza su ruote batte un innovativo powertrain ibrido Plug-in, frutto del duro lavoro che svolgono giornalmente gli ingegneri di Lamborghini. Un nuovo motore V8 endotermico, sviluppato internamente dall’azienda, si andrà ad unire a un motore elettrico per creare un perfetto mix tra potenza ed efficienza. Questa combinazione mira a garantire prestazioni da brivido e un’esperienza di guida elettrizzante, senza ovviamente rinunciare alla rinomata affidabilità Lamborghini.

Federico Foschini, Responsabile Vendite e Marketing di Lamborghini, ha confermato che il debutto ufficiale è previsto per il mese di agosto 2024. Sembra che la vettura sia stata programmata per superare i limiti di una classica unità endotermica, grazie a caratteristiche esclusive come il torque vectoring attivo, risultato ottenibile solo con l’ausilio di un motore elettrico.

Le prime foto spia di motor1 sono in grado di offrire un piccolo assaggio del design della nuova erede Huracán. Le linee si presentano fluide e sinuose andando ad intrecciarsi con elementi che da sempre distinguono il marchio, come i terminali di scarico esagonali e le luci a LED a Y, creando la perfetta unione tra passato e futuro.

Per quanto riguarda il nome ufficiale, al momento non sono ancora state confermate notizie, ma il rumor che circola con maggiore insistenza è “Temerario“. Un nome che potrebbe evocare perfettamente lo spirito audace e rivoluzionario di questa nuova supercar, pronta a sfidare i limiti automobilistici e a scrivere un ulteriore nuovo capitolo nella gloriosa storia di Lamborghini.

Ad ora mancano poco più di tre mesi al debutto ufficiale della nuova erede Huracán. Un’attesa che si fa sentire giorno dopo giorno, fortemente alimentata dalla grande curiosità di scoprire tutti i segreti e i dettagli di questa supercar ibrida Plug-in. L’appuntamento rimane quindi per agosto 2024, quando finalmente potremo ammirare più da vicino questo gioiello dell’ingegneria automobilistica e conoscere tutte le sue caratteristiche che la renderanno sicuramente unica nel suo genere.