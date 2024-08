Range Rover Sport SV, ancora più lusso con la ‘Edition Two’

Il Range Rover di Jaguar Land Rover raggiunge nuovi confini del concetto di lusso sportivo. A testimoniarlo il lancio della nuova Range Rover Sport SV, presentata nel 2024 e giunta alla sua “Edition Two”. Il modello esclusivo accresce ulteriormente eleganza e prestazioni, portando il design e il dinamismo dei SUV ad alte prestazioni a nuovi orizzonti. Per la Range Rover Sport SV “Edition Two” sono quattro le esclusive varianti stilistiche.

Ogni aspetto della Range Rover Sport SV Edition Two è stato curato nei minimi dettagli. Nuovi colori per la carrozzeria e nuove finiture in fibra di carbonio, tutto per lusso e performance senza compromessi. Non stupisce data la storia e la tradizione della gamma britannica. L’ultima edizione speciale “Edition Two” si distingue per quattro nuove tonalità esterne.

Blue Nebula Matte, un colore che offre una finitura opaca con riflessi verdi che variano con la luce. L’abbinamento di questo allestimento vede anche cerchi in lega nera da 23 pollici, completati da pinze dei freni in tinta. Gli interni presentano i sedili SV Performance rivestiti in pelle Light Cloud ed Ebony Windsor.

Marl Grey Gloss è abbinato a un pacchetto esterno in Carbon Gloss Twill, cerchi in lega Carbon Gloss e pinze dei freni in Sunrise Copper.

Sunrise Copper Satin vede invece una finitura esterna in rame satinato per un pacchetto esterno in carbonio Satin Twill e cerchi in lega forgiati neri, con pinze dei freni rosse anodizzate. Gli interni in pelle Windsor Ebony completano l’insieme.

Ligurian Black Gloss, infine, presenta una finitura nera lucida, con pacchetto esterno in Satin Twill Carbon e cofano in fibra di carbonio a vista. I cerchi in lega Carbon Gloss e le pinze dei freni in Nano Yellow completano il contrasto ardito, mentre gli interni utilizzano materiali poliuretanici Ultrafabrics.

Gli interni della Range Rover Sport SV Edition Two presentano sedili anteriori che hanno poggiatesta integrati, schienali in fibra di carbonio, loghi SV illuminati e fianchetti imbottiti. Il supporto è sempre ottimale durante la guida e sono anche regolabili in 16 setting differenti. Questi sedili offrono funzioni di massaggio e climatizzazione. Il volante riprogettato presenta impugnature migliorate, un rivestimento più spesso e un esclusivo pulsante SV illuminato per configurare rapidamente sospensioni, propulsione, sterzo, trasmissione e scarico attivo.

La Range Rover Sport SV Edition Two è il modello più potente mai realizzato dal marchio. Dotata di un motore V8 biturbo MHEV da 4,4 litri, eroga 635 CV e 750 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e raggiungendo una velocità massima di 290 km/h.