Nanocar Silence S04, la microcar venduta in collaborazione con Nissan

Il segmento delle cosiddette microcar (anche quadricicli leggeri e pesanti) è in piena espansione, trainato soprattutto dalla diffusione dei veicoli elettrici. Questi mezzi sono ottimi per muoversi agilmente nelle aree urbane, oltre al fatto che possono circolare liberamente nelle ZTL. Un nuovo veicolo è arrivato a sfidare modelli come Citroen Ami, Fiat Topolino e Mobilize Duo. Parliamo della Nanocar Silence S04, un quadriciclo elettrico sviluppato da Acciona e distribuito in Europa da Nissan.

Tra tutti i veicoli menzionati, la caratteristica peculiare della Nanocar sono le batterie rimovibili che eliminano il rischio di restare senza carica. La Nanocar Silence S04 ha dimensioni super compatte: 2,29 metri di lunghezza, 1,54 di larghezza e 1,58 di altezza, con un peso di soli 435 kg (senza batterie). Questo la rende più piccola rispetto alle sue principali concorrenti.

Le linee della Nanocar sono nettamente diverse dalle rivali, con un parabrezza inclinato e un posteriore verticale. Montata su cerchi da 14 pollici, la Nanocar distribuita da Nissan è dotata di freni a disco su tutte e quattro le ruote, fari full LED, specchietti regolabili elettricamente e vetri elettrici, che aumentano il comfort rispetto a diversi altri modelli.

Per affrontare il caldo, la Nanocar offre l’aria condizionata, come la Mobilize Duo, ma a differenza di Ami e Topolino, che ne sono sprovviste. L’abitacolo è progettato per due persone con sedili sfalsati e un design semplice. All’interno ci sono uno schermo TFT da 6,5 pollici, un sistema audio sufficiente, comandi al volante, prese USB e connessione Bluetooth. Non è previsto l’airbag, ma la connettività permette di collegare lo smartphone, che può essere posizionato su un supporto dedicato. L’app My Silence trasforma lo smartphone in un vero e proprio centro di controllo del veicolo.

Interessante anche la capacità di carico: con 247 litri di spazio disponibile, la Nanocar si difende bene, nonostante le dimensioni contenute. Ci sono due versioni: L6e e L7e. La versione L6e è alimentata da un motore elettrico di circa 8 CV e raggiunge una velocità massima di 45 km/h, con un’autonomia di 80 km nella configurazione a batteria singola e 175 km con due batterie. Può essere guidata già a 14 anni. La versione L7e, invece, offre due opzioni di motorizzazione: un motore da circa 9 CV con velocità massima di 70 km/h e autonomia di 70 km, oppure un motore da 19 CV che permette di raggiungere gli 85 km/h e garantisce fino a 149 km di autonomia. In questo caso, è necessario avere almeno la patente B1.

Le batterie si ricaricano completamente in 7-9 ore utilizzando una normale presa di corrente. La vera innovazione, come anticipato, è la possibilità di rimuovere le batterie e portarle a casa grazie a un carrellino integrato. Nissan ha anche annunciato che in futuro sarà possibile sostituire le batterie scariche con unità cariche presso i suoi concessionari.

Disponibile a partire da metà novembre 2024, la Nanocar Silence S04 sarà in vendita presso alcune concessionarie Nissan con un prezzo di partenza di 12.530 euro per la versione L6e con una batteria. Il modello top di gamma, la L7e, arriva a 16.980 euro. Non si considerano gli incentivi previsti per questi veicoli che possono arrivare anche a vantaggi di 4mila euro.