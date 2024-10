Auto elettriche, i prezzi delle usate scendono: valore crollato quasi del 10% in un anno

I prezzi delle auto elettriche usate continuano a scendere, il che significa che sempre più persone possono permettersi un veicolo “green”. Ma se da una parte è un’ottima notizia, dall’altra non saranno felici gli automobilisti che hanno acquistato un’auto elettrica anni fa e vedono svalutare il prezzo della loro auto così in fretta. Secondo un recente rapporto di Cars.com, che ha preso in esame i prezzi delle auto elettriche usate negli Stati Uniti, le vetture a batteria usate costano ora il 9% in meno rispetto a settembre 2023.

Auto elettriche, i prezzi delle usate continuano a scendere: valore crollato quasi del 10% in un anno

Si tratta del calo più marcato tra tutte le motorizzazioni, che hanno la media di un calo del 5%. Le persone iniziano a notare questo fattore e, secondo il report, il volume di utenti che cerca auto elettriche usate è salito del 32% a settembre 2024, rispetto all’anno precedente.

Tesla Model Y sembra essere l’auto elettrica che più si è svalutata in quest’ultimo anno, con un valore medio che si attesta ora a 28.070 dollari, in calo del 20% rispetto al 2023. Si tratta di circa 800 dollari in meno rispetto al prezzo medio di tutte le auto usate. Il prezzo medio delle auto elettriche usate è invece di 37.145 dollari.

Il motivo di questo calo è legato principalmente alle nuove tecnologie che arrivano sul mercato. Tra queste ci sono nuove batterie e, di conseguenza, nuovi veicoli elettrici che costano sempre meno rispetto ad alcuni anni fa. Nei prossimi anni i prezzi delle auto usate potrebbero continuare a scendere vertiginosamente, soprattutto considerando che entro il 2026 il prezzo delle batterie dovrebbe ridursi del 50%.

Ad esempio, Chery, casa automobilistica cinese, ha annunciato che presto lancerà sul mercato una nuova batteria allo stato solido che ricarica 400 km di autonomia in meno di 5 minuti. Insomma, il prezzo delle auto elettriche è destinato a scendere sempre di più con il passare degli anni. Questa, se da una parte è un’ottima notizia per chi intende acquistare un veicolo elettrico, è una pessima notizia per chi un’auto elettrica ce l’ha già.