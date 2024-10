Hyundai Tucson, ecco l’edizione speciale per celebrare i 20 anni

La Hyundai Tucson festeggia i suoi primi 20 anni, un traguardo notevole per un modello che la casa ha voluto celebrare in grande stile, lanciando una speciale edizione celebrativa chiamata “20esimo Anniversario”. Per l’occasione, la casa automobilistica coreana, infatti, ha arricchito il suo famoso SUV con dettagli esclusivi sia nel design che nelle dotazioni della Tucson.

Tali modelli, chiaramente limitati, sono disponibili presso tutti i concessionari Hyundai. Questa serie speciale è inoltre disponibile con tutte le motorizzazioni della gamma Tucson, tra cui mild-hybrid benzina e diesel, full-hybrid e plug-in hybrid.

A distinguere la versione 20esimo Anniversario dal modello standard vi sono numerosi dettagli unici. Si va dalla carrozzeria in una nuova ed elegante colorazione Pine Green Matte, agli interni impreziositi da finiture dedicate all’edizione della Tucson. Anche i cerchi in lega da 19” vantano una rifinitura esclusiva, mentre loghi e badge celebrativi completano il look distintivo del SUV Hyundai.

L’edizione speciale celebrativa viene attualmente prodotta come le altre varianti destinate al mercato italiano nello stabilimento della Repubblica Ceca. La Tucson 20esimo Anniversario si presenta come un pacchetto opzionale sull’allestimento Exellence.

Per quanto riguarda i prezzi di questa versione speciale del SUV Hyundai, grazie alla formula di finanziamento “Hyundai Plus”, è possibile guidare una Tucson Exellence 20esimo Anniversario con motore 1.6 full-hybrid 215CV 2WD a partire da 249 euro al mese per 36 mesi, con un anticipo di 7.440 euro e 30.000 km inclusi in caso di permuta o rottamazione.

“A vent’anni dal suo debutto, la Tucson continua a rappresentare un punto di riferimento nel segmento dei SUV, grazie alle sue prestazioni, la sua affidabilità e il continuo apprezzamento dei clienti”, afferma Hyundai nel suo comunicato ufficiale. Non si può dimenticare di sottolineare il continuo successo di questo modello, il nome del quale è considerabile una delle icone della casa automobilistica sudcoreana.