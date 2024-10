BYD Seal 06 GT, lanciata ufficialmente la rivale della Tesla Model 3

Gli Stati Uniti stanno affrontando una crescente concorrenza, non è un segreto in questo periodo di rivoluzione elettrificata, soprattutto dalla Cina. Tesla ha dominato il mercato delle auto elettriche per anni, ma questo dominio potrebbe presto essere minacciato da un produttore che sta raggiungendo grandi risultati mese su mese. Stiamo parlando di BYD, che si sta affermando come il rivale più accanito sul globo.

La sfida al vertice per affermarsi come venditore di veicoli elettrici dell’anno è serrata. Una recente mossa di BYD potrebbe aver cambiato le carte in gioco. Il ritmo di produzione e innovazione di BYD è talmente veloce da rappresentare una sfida non solo per Tesla, ma per tutti i produttori globali. In pochi anni, BYD ha ampliato la sua gamma di modelli in maniera esponenziale. Solo una piccola parte di ciò che è disponibile in Cina è arrivata in Europa, ma stiamo parlando di un mercato, quello del Dragone, che è balzato in cima alle priorità di molti marchi di tutto il mondo.

Tra i modelli del colosso cinese spiccano il Seal U (il primo PHEV europeo del brand) e il recente Sealion 07 presentato a Parigi, sono stati accolti con grande entusiasmo. L’anno prossimo arriverà un’altra novità dalla Cina: la BYD Seal 06 GT, forse il concorrente più agguerrito della Tesla Model 3, oltre alla già nota Seal.

Sebbene i nomi siano simili, i due veicoli si distinguono per il design. La Seal è una berlina di medie dimensioni con tre volumi, mentre la Seal 06 GT ha uno stile più compatto. La berlina sportiva avrà anche una versione station wagon in arrivo entro breve. Entrambe le auto competono nella stessa categoria e le dimensioni della Seal 06 GT parlano chiaro: 4,63 metri di lunghezza, 1,88 metri di larghezza e 1,49 metri di altezza, con un passo di 2,82 metri.

La motorizzazione è completamente elettrica, con versioni a uno o due motori che variano da 217 a 421 CV nella versione GT. Il veicolo è equipaggiato con batterie LFP Blade di FinDreams, una divisione di BYD, con capacità di 59,52 o 72,96 kWh. Le autonomie dichiarate sono comprese tra 505 e 605 chilometri, secondo il protocollo CLTC cinese, leggermente più ottimistico degli standard europei.

Per quanto riguarda la ricarica, la Seal 06 GT dispone della piattaforma 3.0 Evo di BYD, che supporta un sistema elettrico a 800 volt. Bastano dai 20 ai 22 minuti per passare dal 30 all’80% di carica.

La BYD Seal 06 GT ha un prezzo che va da 136.800 a 186.800 yuan, equivalente a 17.700-24.200 euro. Un costo competitivo (se escludiamo i dazi e la ridefinizione per il mercato europeo). BYD prevede che questo modello diventerà uno dei suoi best-seller ma non è stato ufficialmente confermato l’arrivo in Europa.