Mercedes rivede i piani: non diventerà un marchio 100% elettrico

Mercedes ha cambiato la propria strategia di elettrificazione in risposta a un rallentamento globale nella domanda di veicoli elettrici, evidenziando un percorso verso la parità di costi con i veicoli a combustione interna ancora complicato e molto lontano. Nonostante l’ambizione iniziale di trasformarsi in un marchio esclusivamente elettrico in Europa entro il 2030, condizionata dalla favorevole situazione di mercato, l’ultimo resoconto finanziario dell’azienda ha portato a una revisione di questa prospettiva.

Mercedes cambia strategia: l’obiettivo di diventare un marchio esclusivamente elettrico viene rimandato

Invece di una conversione completa all’elettrico, infatti, Mercedes ora stima che i veicoli elettrificati, inclusi i modelli ibridi plug-in, costituiranno circa il 50% delle sue vendite totali entro il 2030. Questo aggiustamento riflette una strategia più flessibile, che prevede anche il continuo sviluppo di motori a combustione interna oltre tale data per soddisfare un’ampia gamma di necessità del mercato.

Nel 2023, Mercedes ha registrato un incremento del 61,3% nelle vendite dei suoi modelli a batteria (BEV), raggiungendo le 240.668 unità. Al contrario, le vendite dei modelli ibridi plug-in (PHEV) hanno subito una flessione del 12,5%. Complessivamente, la quota di mercato combinata di BEV e PHEV ha rappresentato il 19,7% del totale delle vendite Mercedes, con proiezioni che indicano una stabilità di tale percentuale tra il 19% e il 21% per il 2024.

Il CEO di Mercedes, Ola Kallenius, ha evidenziato le sfide nella transizione verso l’elettrico attribuendole principalmente alla mancanza di un’infrastruttura di ricarica estesa e alla carenza di modelli elettrici con un rapporto qualità-prezzo attraente per i consumatori europei. Ha inoltre sottolineato che il raggiungimento della parità di costi tra veicoli elettrici e a combustione interna richiederà ancora diversi anni.

Kallenius ha anche rimarcato la non linearità del processo di transizione verso l’elettrificazione, preparando il terreno a un percorso costellato da alti e bassi. Nonostante il rallentamento nella strategia di elettrificazione, Mercedes non desiste nello sviluppo di nuovi modelli elettrici. La compagnia ha dichiarato che punterà principalmente sui veicoli che poggeranno sulla piattaforma MMA, che promette di ridurre significativamente i costi di produzione.

Tra le novità previste per il 2024, Mercedes ha annunciato il lancio della Classe G elettrica e un restyling della sua ammiraglia EQS, confermando l’impegno dell’azienda nell’ampliare la propria gamma di veicoli elettrici nonostante le sfide di mercato.