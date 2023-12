Concept car della Mercedes finisce letteralmente in una discarica

Aveva destato non poca curiosità la concept car lanciata dalla Mercedes nell’agosto del 2020. Merito di un design a dir poco stravagante che sembrava ispirarsi al robottino del film Pixar, WALL-E, e invece non solo è finita nel dimenticatoio, ma è stata addirittura buttata via letteralmente. E stata infatti ritrovata in una discarica.

S-Classic Digital My MBUX

Già il nome del prototipo lasciava intuire che non si trattava di una vettura di facile collocazione. La concept car della Mercedes si chiamava infatti S-Classic Digital My MBUX ed offriva uno squarcio di quelle che dovevano essere le intenzioni future dell’azienda. Naturalmente, quando si parla di concept car, si parla di prototipi che servono ai colossi del settore per mostrare quelli che sono i reali progressi tecnologici a cui si sta tendendo. Anche in questo caso, l’obiettivo, oltre ad offrire uno sguardo divertente sul futuro dell’automotive, era anche quello di sperimentare nuovi utilizzi tech da implementare poi sui veri modelli in produzione.

Solitamente il destino dei prototipi e delle concept car in generale è proprio questo, ossia racchiudere il meglio della fantasia tecnologia a cui l’azienda può aspirare. Tali progetti vengono poi archiviati e il più delle volte non se ne parla più. In altri casi, invece, si arriva a vere e proprie supercar che vengono effettivamente lanciate sul mercato in edizioni limitate, come nel caso della Aston Martin Valhalla. Si tratta però di casi in cui la stramberia lascia il passo alla praticità e al lusso sfrenato. Per la concept car in questione invece le cose sono andate davvero peggio, visto che è stata semplicemente buttata via.

Concept car Mercedes in discarica

L’auto in questione, se davvero si può parlare di auto, offre un assaggio della tecnologia utilizzata in veicoli come l’EQS. Le foto apparse sul web sono state scattate ad Atlanta, dove la Mercedes ha la sua sede nordamericana. È probabile quindi che l’auto sia rimasta lì fino a che era utile, dopodiché è stata semplicemente buttata via. Il concept è stato privato di ogni riferimento a Mercedes, infatti non si vede da nessuna parte il caratteristico logo della casa tedesca. È dotato di sedili scultorei, un enorme touchscreen e altri componenti molto simili a quelli che sono stati poi trovati sui modelli di fascia alta della casa automobilistica tedesca come la Classe S e l’EQS. Video e foto ci danno un piccolo assaggio di quel che è stato.