Mercedes GLG: come sarà la baby Classe G

La Mercedes Classe G costituisce uno dei fuoristrada più iconici e prestigiosi al mondo. Grazie al suo design unico e distintivo, alla sua robustezza e alle sue capacità off-road, è entrato nella mente e nei cuori di milioni di persone in tutto il mondo. In pochi, tuttavia, se lo possono permettere, giusto la fascia più ricca della popolazione. Negli ultimi anni, speculando sul forte interesse della classe dei conducenti, la Casa tedesca ha allargato la famiglia, a suon di varianti uniche ed esclusive. Un esempio? La Mercedes EQG, versione 100% elettrica del modello originale. Tuttavia, il produttore coltiva ulteriori ambizioni, da tramutare in realtà nell’arco degli anni a venire. Attualmente i progettisti sono all’opera su un fuoristrada compatto, la Mercedes GLG.

Mercedes GLG: le anticipazioni della Classe G di taglia small

Esso sarà un modello più piccolo ed economico della Classe G; d’altro canto, ne conserverà il deciso animo avventuroso. Stando alle ultime informazioni emerse in merito, la vettura costituirà una proposta al 100% elettrica, basata su una piattaforma derivata dalle attuali proposte a combustione interna del brand.

La decisione conduce a diverse implicazioni. Innanzitutto, permetterà all’azienda di tenere a bada i costi di sviluppo. Dall’altra parte, costringerà gli ingegneri a definire delle soluzioni innovative, allo scopo di far percepire le capacità off-road tipiche dell’auto “madre”. In particolare, il futuro ingresso nella gamma eviterà di ricorrere ai differenziali e al riduttore tradizionale. Al contrario, punterà notevolmente sull’elettronica, adibita a distribuire la potenza tra le ruote in maniera intelligente. Ciò consentirà alla Mercedes GLG di offrire performance simili alla Mercedes Classe G su ogni tipo di terreno, sebbene con una maggiore efficienza e una minore complessità meccaniche.

Visti i prezzi di listino inferiori, scendere a compromessi è un passo inevitabile e la fanbase ne comprenderà di certo le ragioni. Già avvicinarsi alla sorella celeberrima sarebbe un enorme traguardo. Il lancio della GLG sarebbe previsto nel 2026, benché soltanto a partire dall’anno successivo partirà la produzione.

In merito alla Mercedes Classe G “dura e pura”, essa riceverà a sua volta un aggiornamento nei prossimi anni. In tal caso, l’esemplare originale smetterà di proporre propulsori diesel e farà unicamente leva sulle unità a benzina. Inoltre, saranno introdotti sistemi mild-hybrid, affinché l’efficienza e le emissioni registrino dei progressi.

In definitiva, la Mercedes Classe G e la GLG sono dei veicoli accomunati dalla medesima filosofia: proporre un mezzo robusto e in grado di garantire una guida off-road ottimale. D’altro canto, ciascuna di loro perseguirà l’obiettivo in maniera differente. Alla luce dell’enorme know-how tecnico della compagnia, viene da ritenere che il futuro sarà luminoso. Quasi sempre il colosso della mobilità ha fatto centro al primo colpo, perciò le aspettative sulla GLG sono parecchio elevate. Oltretutto, si tratta di un’idea particolarmente cara del CEO in carica, Ola Kallenius, il quale avrebbe esercitato forti pressioni per dare al progetto il via.