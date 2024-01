Mercedes prepara la sua AI, il software MB.OS è ormai quasi pronto

Dopo anni di sviluppo, finalmente ci siamo; Mercedes-Benz è pronta per lanciare il suo nuovo sistema operativo a bordo dei veicoli next generation. Il software si chiama MB.OS e si distingue sensibilmente dall’attuale sistema di infotainment MBUX, presentando performance più veloci ed efficienti.

Arriva il software MB.OS

Ci siamo, MB.OS ha fatto il suo debutto ufficiale al CES 2024 con un esclusivo assistente virtuale AI, una varietà di app partner per audio e videogame e un motore di gioco tridimensionale che offre una grafica più complessa. Inoltre, utilizza l’intelligenza artificiale generativa e un modello linguistico proprietario di grandi dimensioni per fornire feedback vocali e conversazioni più naturali. Ecco un esempio pratico per capire la differenza tra il vecchio e il nuovo: se con MBUX diciamo “Hey Mercedes, ho fame” il vecchio assistente si limita a darci l’elenco dei ristoranti in zona. Con MB.OS invece ci viene presentato anche il meno offerto dai singoli ristoranti e le rispettive recensioni offerte dai clienti.

Il sistema AI suggerirà inoltre funzioni e percorsi in base alla routine del conducente, inclusa la prenotazione del parcheggio in anticipo o la riprogrammazione degli eventi del calendario in caso di ritardo. Un aspetto importante e probabilmente anche alquanto singolare è che l’AI nuova terrà conto dello stato d’animo del conducente. Se siete nervosi, l’AI lo capirà e vi offrirà risposte più brevi e concise. Se invece il vostro tono di voce è sereno, allora vi risponderà con un tono altrettanto allegro. Inoltre, sul display una serie di sensori che ritrarranno le espressioni del vostro volto per carpire appunto il vostro umore.

Mercedes con nuova AI a bordo

Se Volkswagen annuncia l’arrivo di ChatGPT a bordo delle sue auto, Mercedes-Benz invece si concentra sul proprio lavoro e punta dritto verso la sua personale intelligenza artificiale. Ulteriormente migliorato anche il sistema di navigazione 3D. Il sistema offrirà una grafica nitida e indicazioni stradali dettagliate. Il display di navigazione incorporerà le informazioni di assistenza alla guida, compresi i veicoli circostanti e i segnali stradali consigliando corsie specifiche e istruzioni in realtà aumentata in tempo reale. La nuova navigazione 3D mostra anche l’ambiente circostante, inclusi gli edifici, l’ora del giorno e le condizioni meteorologiche.

Il sistema di infotainment ora includerà Audible e Amazon Music. Durante la riproduzione di libri, drammi radiofonici e musica compatibili con Dolby Atmos, il sistema audio sincronizzerà gli altoparlanti e l’illuminazione ambientale per offrire un’esperienza sempre più coinvolgente. Prevista anche una partnership con Sony Pictures Entertainment per lo streaming video, oltre che quella con Antstream per i videogame. Tali funzioni saranno disponibili ovviamente solo quando l’auto è parcheggiata, oppure quando si attiva l’assistenza alla guida autonomia di livello 3. Il nuovo software verrà inserito inizialmente solo sulla Mercedes-Benz Concept Classe CLA, e poi successivamente integrato su altri modelli.