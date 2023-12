Mercedes 190E Evo II si rifà il look per soli 100 esemplari

Stavolta HWA potrebbe essersi davvero superata. Il mito della Mercedes 190E Evo II è pronta a fare il suo ritorno grazie a questo restauro che vedrà protagoniste solo 100 unità. Opera per collezionisti, e naturalmente appassionati facoltosi, visto che il prezzo parte da 714 mila euro.

Il nuovo restomod di HWA

Annunciata già a novembre, la lavorazione intorno alla mitica Mercedes 190E Evo II è finalmente giunta alle fasi finali e tra non molto sarà pronta a sfrecciare in strada. Non è la prima volta che le opere di restauro su classiche vetture fa fare l’acquolina in bocca agli appassionati (ricordiamo ad esempio quello effettuato sulla Porsche 911), ma i professionisti di HWA possono dirsi a pieno titolo esperti di Mercedes, visto quanto fatto con il modello in questione. L’obiettivo della società è quello i modelli Mercedes-Benz W201 originali e trasformarli in EVO. Questi rendering dettagliati dell’HWA Evo rivelano che sarà molto simile all’originale Evo II ma con diversi tocchi personalizzati.

La griglia dark nella parte anteriore salta subito all’occhio, così come i nuovi fari in tinta. Le fiancate sembrano simili invece all’auto originale, così come il design delle ruote. Le somiglianze sono sostanzialmente molto forti anche per la parte posteriore, dove campeggia una grande ala fissa, un paraurti audace e luci posteriori colorate che molto probabilmente utilizzeranno la tecnologia LED. Nell’insieme quindi possiamo dire che a livello estetico i ritocchi di questo restomod sembrano minimi, anche se non mancano. Il design rimane sostanzialmente identico, il che ci fa capire quanto questa vettura sia a tutti gli effetti da definirsi un classico, ossia un prodotto che resiste al passare del tempo.

Mercedes 190E Evo II

Come dicevamo, benché le modifiche sembrano minime, quei piccoli ritocchi effettuati e citati poco sopra, conferiscono all’auto un’aria più moderna e spettacolare. Insomma, quel poco che basta per rendere il veicolo ancora bello e attuale, nonostante gli anni passati. Per quanto le caratteristiche, la Mercedes 190 originale un quattro cilindri da 2,6 litri con 232 CV messo a punto da Cosworth, ma riteniamo che difficilmente HWA manterrà questi motori oggi. Ad ogni modo, la società non ha ancora reso note le specifiche, ma è probabile che per le 100 unità in lavorazione proporrà un motore più moderno, o forse lavorerà proprio in collaborazione con Cosworth per sfornare una nuova unità a quattro cilindri. Staremo a vedere.