“La Mercedes Classe G baby si farà”: tutto quello che sappiamo

I rumor sono stati confermati. I dubbi si sono trasformati in certezze. Da mesi circolavano insistenti le voci circa una Mercedes Classe G in “taglia small” e adesso le ultime perplessità sono evaporate via. Ola Kallenius, ospite al Salone del Monaco, ha annunciato ai microfoni della CNBC di avere in serbo qualcosa per i prossimi anni. Il numero uno del conglomerato tedesco ha spiegato di avere in serbo qualcosa per i fan del modello disseminati in ogni angolo del Pianeta. Ci sarà un esemplare di piccola taglia, una sorta di figlia (o di figlio) del veicolo principale. Le indiscrezioni avevano cominciato a diventare insistenti nel recente periodo, dai primi mesi di quest’anno. Tuttavia, finora nessun alto esponente della Casa aveva replicato ai rumor.

Come sarà la Mercedes Classe G baby

Non avendo nemmeno smentito l’ipotesi, era ormai chiaro che bollisse qualcosa in pentola. Ma adesso è un dato di fatto, visto che a intervenire sulla questione è stato l’esponente di maggior profilo dell’intero organigramma societario. Quando si scomoda un mito quale la Mercedes Classe G è normale voler procedere a step graduali. In ballo c’è, infatti, la reputazione non solo del modello in sé, bensì del marchio intero. Ergo, prima di assumere iniziative affrettate è buona norma rifletterci a fondo. Sebbene abbia evitato di concedere ulteriori particolari, proprio Kallenius stesso sarebbe stato lo sponsor numero uno del progetto. E data la posizione di forza il suo pensiero potrebbe essere stata decisiva nel via al progetto.

Comunque, resta da stabilire quali saranno le caratteristiche specifiche del mezzo, potenzialmente in grado di riservare parecchio soddisfazioni sul fronte delle vendite. Basato sulla piattaforma MBA, sarà commercializzato a un prezzo inferiore della controparte, anche se vien difficile fornire delle stime esatte. Probabilmente li avremo nel prosieguo, nel momento in cui i lavori si troveranno a uno stadio avanzato. Per il momento accontentiamoci del grosso annuncio rilasciato da Kallenius, giunta in una delle principali manifestazioni legate al mondo dell’automobile.

L’IAA Mobility costituisce uno degli appuntamenti chiave nel calendario europeo, dove soprattutto le potenze della Germania appaiono scatenate. A giudicare dalle caratteristiche promesse, la Mercedes Classe G “baby” sfiderà sul medesimo terreno la Land Rover Defender 90, o, almeno, è la tesi prevalente. Il nome definitivo sarebbe destinato a cambiare in GLC, in maniera tale da differirla rispetto al classico del portafoglio prodotti. E la data d’uscita? Si parla di 2026: staremo a vedere se le ricostruzioni corrisponderanno al vero.