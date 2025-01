Mercedes, risultati deludenti nel 2024 ma il marchio è ottimista

Nel 2024, Mercedes ha registrato una flessione nelle vendite rispetto all’anno precedente. Nonostante un lieve miglioramento nel quarto trimestre, trainato da una leggera ripresa del mercato cinese, i dati complessivi evidenziano una diminuzione del 4% nel volume di vendita del gruppo, che si è attestato a circa 2,4 milioni di automobili e veicoli commerciali.

Nello specifico, il segmento delle automobili ha registrato un calo del 3% rispetto al 2023, con 1.983.400 vetture vendute. Tuttavia, la situazione appare più critica per i veicoli completamente elettrici. Mercedes, infatti, ha visto una riduzione significativa in questo settore al momento nettamente strategico, con appena 185.100 unità elettriche vendute, pari a un calo del 23% rispetto all’anno precedente. Il quarto trimestre è stato particolarmente difficile, con una contrazione del 26% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nonostante i numeri in calo, Ola Kallenius, CEO di Mercedes, rimane fiducioso riguardo al futuro. Guardando ai prossimi lanci, sottolinea l’importanza dei nuovi modelli che saranno introdotti nel breve termine. “Intendiamo continuare a rafforzare il nostro portafoglio prodotti. Quest’anno, con il debutto della nuova CLA, daremo vita alla più grande offensiva di prodotto nella storia della nostra azienda,” ha dichiarato Kallenius.

Il modello CLA, costruito su una piattaforma innovativa progettata appositamente per veicoli elettrici, rappresenta un passo cruciale nella strategia di elettrificazione della casa tedesca. Per quanto riguarda il comparto dei veicoli commerciali, Mercedes Vans ha visto un calo del 9%, con 405.600 unità vendute nel 2024. In termini di furgoni elettrici, le vendite globali hanno raggiunto le 19.500 unità, che rappresentano una quota del 5% delle vendite totali di questo segmento.

Non è un momento glorioso per la storica Casa tedesca, non c’è alcun dubbio. Non è la sola ad aver subito importanti delusioni sul mercato. Nonostante le sfide, però, Mercedes sembra prepararsi ad affrontare il futuro con una gamma sempre più elettrificata e progetti ambiziosi per il rilancio delle vendite nei prossimi anni.