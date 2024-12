Mercedes GLB, in fase di test la nuova generazione del SUV per il 2026

Mercedes sta preparando una serie di nuovi modelli, sia elettrici che tradizionali, che si baseranno su innovative piattaforme. Il primo di questi, che farà il suo debutto nel 2025, sarà la nuova Mercedes CLA, già apparsa in alcune foto spia che ne anticipano le linee. L’azienda ha già condiviso alcune informazioni sul modello, fornendo un’anteprima delle sue caratteristiche.

Nel 2026, invece, sarà la volta della nuova Mercedes GLB, che recentemente è stata avvistata durante una sessione di test su strada. Le immagini paparazzate mostrano diversi muletti del veicolo, mantenendo tuttavia diversi dettagli celati.

Dalle immagini si intuisce che il design della nuova Mercedes GLB sembra conservare le forme squadrate tipiche dell’attuale generazione, anche se la carrozzeria è protetta da pellicole camuffanti. Dietro si intravedono gruppi ottici dal design inusuale, che probabilmente non sono definitivi, ma mascherano le luci reali per nascondere il design finale.

Alcuni scatti mostrano anche il SUV impegnato nei test su strada invernali, una pratica comune tra i costruttori automobilistici che utilizzano il freddo estremo del Nord Europa per testare le prestazioni e la resistenza dei veicoli.

Anche se non si può vedere l’abitacolo, si prevede che la nuova GLB adotterà il moderno linguaggio stilistico di Mercedes, con un interno ricco di tecnologia, come ampi schermi per la strumentazione digitale e il sistema infotainment, ormai diventato un must per la casa tedesca.

La nuova Mercedes GLB sarà costruita sulla MMA (Mercedes Modular Architecture), una piattaforma versatile che supporta sia motori tradizionali che propulsori elettrici al 100%. Grazie alle informazioni già rivelate per la CLA, possiamo immaginare che la versione completamente elettrica del SUV potrebbe essere disponibile con uno o due motori elettrici, alimentati da batterie da 58 kWh e 85 kWh, con il pacco più piccolo equipaggiato con celle LFP (Lithium Iron Phosphate).

Per quanto riguarda la versione a motore termico, la nuova GLB monterà un motore turbo 1,5 litri a quattro cilindri con tecnologia Mild Hybrid. Non è ancora chiaro se sarà disponibile una versione AMG, ma questo si scoprirà nei mesi successivi, quando il debutto del nuovo SUV Mercedes sarà più vicino.