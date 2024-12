Mercedes CLA elettrica, c’è una data per il debutto e un prezzo di riferimento

Mercedes è quasi pronta per svelare la terza generazione di uno dei suoi modelli di punta nel segmento C, la nuova CLA elettrica. Questo modello rappresenta una svolta importante per la casa automobilistica tedesca, impegnata ad affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, sia tra i marchi premium che tra quelli più “contenuti” in fatto di dotazione e lusso, soprattutto nel settore delle auto elettriche.

L’elettrificazione, lo sappiamo, ormai cuore pulsante dell’industria automobilistica, è una priorità per molti produttori, e Mercedes non fa eccezione. La nuova CLA sarà la prima berlina elettrica del brand a vantare un livello avanzato di tecnologia sostenibile.

Attualmente, il modello sta completando gli ultimi test invernali in Svezia e, nel frattempo, è stato presentato in anteprima in una delle più rinomate località sciistiche austriache. Le ultime informazioni rivelano che Mercedes ha ufficialmente annunciato che il debutto della CLA elettrica per la primavera del 2025, con le prime consegne in Germania previste per l’estate dello stesso anno e, successivamente, negli altri mercati europei.

La nuova CLA promette un design moderno e sportivo, abbinato a tecnologie all’avanguardia. Disponibile in diverse proposte in fatto di potenza, la variante elettrica offrirà una configurazione a trazione integrale 4MATIC, con due motori elettrici. Il motore principale, situato sul retrotreno, sviluppa 200 kW (circa 272 CV), mentre l’unità anteriore aggiunge ulteriori 80 kW (109 CV). La trasmissione sarà gestita da un cambio automatico a due velocità, capace di massimizzare l’efficienza e ottimizzare il recupero di energia.

La CLA elettrica sarà equipaggiata con una batteria agli ioni di litio da 85 kWh, in grado di garantire un’autonomia superiore ai 750 chilometri con una singola carica. Per il 2026, è prevista una variante più accessibile, dotata di una batteria LFP da 58 kWh, che offrirà fino a 520 chilometri di autonomia.

Anche i dettagli relativi ai prezzi e agli equipaggiamenti non siano ancora definiti, Mercedes punta a un prezzo base di circa 48.000 euro, almeno per il mercato tedesco, cifra che potrebbe salire intorno ai 52.000 euro negli altri mercati dell’Europa meridionale.