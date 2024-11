Mercedes CLA, ricarica da 320 kW e fino a 750 km di autonomia: ma non sarà solo elettrica

Nel 2025 arriverà sul mercato la prima auto elettrica di Mercedes dotata di un’architettura a 800V. Questo veicolo è frutto di un risultato ottenuto grazie ad una grande attenzione su design ed efficienza, con l’obiettivo di creare una delle auto elettriche con la maggiore autonomia sul mercato, senza dover ricorrere a una batteria enorme. Stiamo parlando della Mercedes CLA elettrica, che nelle ultime settimane è stata sottoposta a test estremi sul circuito di Nardò. Ma la nuova Mercedes CLA non sarà esclusivamente elettrica.

Mercedes CLA: i dettagli della versione elettrica e termica

La nuova Mercedes CLA elettrica verrà presentata ufficialmente prima della fine del 2024, ma arriverà sulle strade nella primavera del 2025. La berlina tedesca, che si posiziona nel segmento D, sarà basata sulla piattaforma MMA. Di questa auto si conoscono già diversi dettagli. Oltre al design, dove Mercedes sta ottenendo eccellenti critiche con i suoi ultimi modelli, la nuova CLA arriverà dotata di tecnologie avanzate sia nell’aerodinamica che nell’efficienza del suo sistema di propulsione e ricarica. Tre pilastri fondamentali per un’auto elettrica.

La berlina avrà il nuovo sistema EDU 2.0 (Electric Drive Unit), unità elettrica su cui Mercedes ci ha lavorato per diversi anni. Questo sarà abbinato ad un sistema a 800 V e un inverter in carburo di silicio. Il motore sarà un sincrono a magneti permanenti. Questo propulsore è stato sviluppato interamente da Mercedes, che è riuscita a progettare un insieme estremamente compatto e leggero, che spinge dall’asse posteriore con una potenza di 200 kW (268 CV).

L’elettronica è equipaggiata con un inverter SiC per migliorare l’efficienza energetica e anche il processo di ricarica. Oltre alla versione a trazione posteriore, Mercedes lancerà anche una variante 4MATIC, con trazione integrale, che aggiunge un motore da 80 kW sull’asse anteriore, anch’esso dotato di inverter in carburo di silicio.

Il risultato è un sistema di propulsione con un’efficienza dalla batteria alla ruota del 93%, che permetterà alla CLA elettrica di raggiungere più di 750 chilometri di autonomia, stimati nel ciclo WLTP, con la sua batteria da 85 kWh. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà anche una versione entry-level della berlina, con una batteria inferiore a 85 kWh di capacità, che opterà in questo caso per il litio-ferro-fosfato. Un altro punto di forza sarà la ricarica rapida. Secondo la casa automobilistica, i prototipi sono stati in grado di raggiungere potenze di picco di 320 kW, che si tradurrà in un recupero di più di 400 chilometri di autonomia in appena 15 minuti.

Quanto alla versione a combustione, questa monterà un motore termico a quattro cilindri da 1.5 litri. Secondo le indiscrezioni, la potenza si aggirerà tra i 135 e 163 cavalli, mentre la versione 4Matic a trazione integrale potrebbe raggiungere i 190 cavalli di potenza. L’obiettivo è di rendere questo modello molto simile alla sua variante elettrica, grazie anche alla riduzione di rumore e vibrazioni, con un’efficienza maggiore di un normale motore diesel.