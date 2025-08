Mercedes GLC 2026: svelata la prima foto del nuovo SUV elettrico

A sette anni dal lancio della Mercedes EQC, il primo SUV elettrico della Stella, Mercedes si prepara a voltare pagina. Il Salone IAA Mobility di Monaco, in programma dal 9 al 12 settembre 2025, sarà il palcoscenico scelto per svelare la nuova generazione della Mercedes GLC, che per la prima volta sarà proposta anche in versione completamente elettrica.

Nuova Mercedes GLC: svelato il teaser ufficiale in attesa del debutto

In attesa del debutto ufficiale, la casa automobilistica tedesca ha diffuso una prima immagine teaser, che mostra in anteprima la nuova calandra del modello. Composta da ben 942 punti luminosi, presenta un design dinamico e animato, incorniciato da un profilo cromato. Questa griglia sarà disponibile come optional e sarà affiancata dal nuovo logo Mercedes retroilluminato.

“La nostra nuova calandra non è solo il nuovo volto della GLC, ma ridefinisce l’identità stessa del marchio. È la perfetta fusione tra stile iconico e visione del futuro”, ha dichiarato Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group.

Mercedes ha per ora rilasciato pochi dettagli tecnici sulla nuova GLC, ma ha confermato che il SUV elettrico poggerà sulla piattaforma MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture), dotata di architettura a 800 volt, che consentirà ricariche ultraveloci fino a 320 kW. Questo permetterà di recuperare gran parte dell’autonomia in pochi minuti.

La gamma comprenderà diverse motorizzazioni 100% elettriche, sia a due che a quattro ruote motrici, oltre a una versione ad alte prestazioni firmata AMG. Si ipotizza anche l’introduzione di un cambio a due rapporti, come anticipato da altri modelli della nuova generazione elettrica di Mercedes, come la CLA.

La nuova Mercedes GLC sarà inoltre equipaggiata con il sistema operativo MB.OS e il futuristico MBUX Hyperscreen, che occuperà buona parte del cruscotto. Sul fronte della sicurezza e dell’assistenza alla guida, sarà presente il sistema MB Drive Assist Pro, capace di gestire la guida semi-autonoma punto a punto. Tutte queste tecnologie saranno mostrate in anteprima durante l’IAA Mobility di Monaco.