Mercedes, cosa sappiamo della cosiddetta “baby” Classe G in fase di sviluppo

Per chi ha sempre sognato di possedere una Mercedes Classe G ma le sue imponenti dimensioni hanno sempre dato modo di esitare, c’è una notizia davvero entusiasmante. Il marchio tedesco, infatti, ha ufficialmente confermato, durante un incontro con gli investitori, che è in fase di sviluppo una versione più compatta del leggendario fuoristrada.

Per il momento, Mercedes ha mantenuto il massimo riserbo su dettagli tecnici, design e tempistiche di lancio. Tuttavia, alcune indiscrezioni suggeriscono che la “baby G-Wagen” potrebbe essere completamente elettrica, anche se questa informazione non è ancora stata confermata ufficialmente. Se così fosse, il modello potrebbe condividere parte della tecnologia con la nuova G-Wagen elettrica, sfruttando una piattaforma simile.

Mercedes ha inoltre annunciato un cambiamento radicale nel suo approccio stilistico, con l’obiettivo di eliminare le differenze estetiche tra i modelli elettrici e quelli a combustione interna. La strategia prevede di offrire diverse opzioni di propulsione, benzina, ibrida ed elettrica, all’interno dello stesso modello, invece di sviluppare gamme separate per le diverse motorizzazioni.

Il CEO Ola Kallenius aveva rivelato per la prima volta lo sviluppo di questa mini Classe G durante il Salone dell’Auto IAA 2023 di Monaco, dichiarando che “l’attesa varrà sicuramente la pena”. D’altronde, la Classe G non è nuova all’elettrificazione. Oltre alla tradizionale G 550, Mercedes ha già introdotto la G 580 con tecnologia EQ, un colosso a zero emissioni capace di erogare 579 cavalli e ben 859 Nm di coppia. Ovviamente, l’attenzione degli appassionati rimane puntata sulla potentissima AMG G 63, spinta da un V8 biturbo da 577 CV. Resta da vedere come il pubblico accoglierà l’idea di una Classe G in formato ridotto, soprattutto se completamente elettrica.

Una G-Wagen più compatta e accessibile potrebbe essere una vittoria per tutti. Gli amanti dell’iconico SUV avranno più possibilità di entrarne in possesso, mentre Mercedes potrà raggiungere una clientela che finora non aveva accesso a questo esclusivo modello. Certo, qualcuno potrebbe temere che un’operazione del genere possa “snaturare” l’essenza della Classe G, proprio come accadde negli anni ’70 con alcune lussuose berline di grande formato. Ma Mercedes ha dimostrato nel tempo di sapere preservare il DNA dei suoi modelli.