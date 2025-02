Mercedes e AMG stanno pensando di realizzare un motore V8 di nuova generazione

Mercedes-AMG, il connubio riconoscibile da sempre per le eccezionali prestazioni, non ha intenzione di cedere il passo nella corsa alle alte prestazioni. Il marchio ha annunciato un’imminente rivoluzione nella sua gamma, che prenderà il via già dal prossimo anno con un’importante evoluzione strategica del portafoglio modelli. In breve, un nuovo V8 sta per arrivare.

Essendo nel 2025, però, il ritorno del V8 non sarà troppo solitario, avrà un accompagnamento elettrificato. AMG ha infatti svelato che il suo futuro otto cilindri sarà una versione ibrida e ad alte prestazioni. Tuttavia, i dettagli tecnici restano avvolti nel mistero. Non sappiamo ancora se sarà un ibrido plug-in o un’unità self-charging, né se si tratterà di un motore completamente nuovo o dell’evoluzione del già noto 4.0 V8 biturbo. Il motore, attualmente in uso sulle versioni top di gamma della AMG GT e SL, eroga ben 805 CV, grazie alla combinazione con un motore elettrico e una batteria. Numeri da vera supercar.

Parallelamente al V8 ibrido, Mercedes-AMG ha confermato lo sviluppo di una nuova generazione di auto elettriche dedicate, basate sulla sua piattaforma AMG.EA. Questa architettura è progettata su misura per le alte prestazioni, promettendo livelli di potenza e tecnologia senza precedenti per il marchio di Affalterbach.

Tra le novità più attese, Mercedes ha anche confermato ciò che già si sapeva, ovver che è in arrivo una versione più compatta della Classe G. Già nel 2023, il CEO Ola Kallenius aveva anticipato che questa “Little G” avrebbe mantenuto capacità off-road degne del nome e un design immediatamente riconoscibile. Potrebbe trattarsi di una sorta di Suzuki Jimny in versione AMG? Non ci resta che aspettare.

Seguendo una tendenza già intrapresa da Audi, Mercedes ha annunciato una nuova filosofia stilistica che renderà la sua gamma più omogenea. Il design sarà più coerente, permettendo ai clienti di scegliere il modello che preferiscono senza vincoli sulla motorizzazione, che potrà essere benzina, diesel, ibrida o 100% elettrica.

Oltre alle novità AMG, Mercedes ha confermato l’arrivo di una Classe E completamente elettrica, oltre a una nuova CLA, disponibile sia in versione 100% elettrica che con motore 4 cilindri ibrido. E per gli irriducibili amanti dei 12 cilindri, ci sono buone notizie, dato che i motori V12 continueranno a essere offerti.