Mercedes ripensa la sua strategia per affrontare il calo dei profitti

Dopo aver registrato una flessione del 30% nei profitti nel 2024, Mercedes ha deciso di riorganizzare le proprie operazioni per contrastare la crisi. La casa automobilistica tedesca ha annunciato una riduzione della capacità produttiva e una riallocazione della produzione in mercati più vantaggiosi dal punto di vista economico. Le proiezioni per il 2025 non sono incoraggianti: il margine di profitto del settore automotive dovrebbe scendere al 6%, ben distante dal 12,6% registrato nel 2023.

Mercedes prevede di ridurre la capacità produttiva degli stabilimenti tedeschi, passando da 1 milione a 900.000 veicoli entro il 2027. Considerando che non sono previste chiusure di impianti, la casa automobilistica attuerà una riduzione della forza lavoro attraverso un naturale turnover del personale.

Nel tentativo di abbattere i costi, la produzione dei modelli compatti sarà parzialmente spostata in Ungheria, dove i costi di produzione sono inferiori del 70% rispetto alla Germania. Inoltre, Mercedes esternalizzerà alcune attività amministrative, tra cui finanza, risorse umane e supply chain. Parallelamente, il marchio intensificherà la produzione locale nei mercati strategici come Stati Uniti e Cina, portando la quota di veicoli costruiti in loco dal 60 al 70%.

Mercedes sta affrontando difficoltà nel segmento elettrico, con un calo delle vendite del 25% nel 2024. Questa contrazione ha costretto l’azienda a rivedere la propria strategia, puntando su un mix più equilibrato tra motori termici ed elettrici. Nei prossimi anni, Mercedes lancerà 19 nuovi modelli a combustione interna (benzina e diesel) e 17 modelli elettrici, con un focus sui veicoli premium, strategia volta a preservare i margini di profitto.

La Casa tedesca prosegue con il suo approccio orientato alla redditività, privilegiando margini elevati rispetto al volume di vendita. Tuttavia, la debole domanda per i suoi modelli di lusso in Cina sta mettendo alla prova questa strategia. A complicare ulteriormente il quadro ci sono le crescenti tensioni commerciali. Se gli States dovessero imporre dazi del 25% sulle importazioni, il colpo per Mercedes sarebbe significativo, considerando che oltre il 63% dei veicoli venduti in quel mercato è attualmente importato dall’estero.

Per il 2025, in conclusione, Mercedes punta a riportare i propri margini al 10% entro il 2027, sfruttando aggiornamenti strategici nei suoi modelli di punta, come il restyling della Classe S previsto per il 2026.