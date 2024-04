Compra una Mercedes usata, ma scopre che ha percorso 1,6 milioni di km

La truffa dei chilometri scalati delle auto usate è, purtroppo, una delle più utilizzate da privati e rivenditori sul mercato dell’usato. Un esempio è l’esperienza di un automobilista che ha acquistato una Mercedes Classe E usata con, apparentemente, “solo” 200.000 chilometri. Tuttavia, dopo l’acquisto ha scoperto che l’auto aveva decisamente molti più chilometri di quelli dichiarati.

7.500 euro per una Mercedes usata, ma scopre la truffa dei chilometri scalati

Lo youtuber Enrico Tarzlaff ha pubblicato sul suo canale “Die Autogesellschaft Dresden” l’esperienza di un suo conoscente, spiegando che quest’ultimo aveva acquistato la Mercedes, della generazione W 212, a 7.500 euro, un buon prezzo tenendo conto il modello e che per questo tipo di auto 200.000 chilometri sono pochi.

L’auto in questione, dopo un’attenta analisi, indicava di aver percorso però ben 1.609.343 chilometri, 1,4 milioni in più rispetto a quelli apparsi sul contachilometri. La scoperta è stata fatta grazie alla centralina del blocchetto di accensione, molto difficile da manipolare, che indicava la cifra reale dei chilometri percorsi dall’auto.

Ma se gli interni erano in condizioni praticamente perfette, lo stesso non si poteva dire per la meccanica. Dal differenziale dell’asse posteriore che generava rumori strani al filtro antiparticolato diesel rotto, passando dai terminali di scarico sporchi. Danni che, almeno solitamente, non si trovano su auto che hanno percorso solo 200.000 km. Un problema che, probabilmente, sarà molto più difficile da manipolare sulle auto elettriche. Restando in tema, la casa automobilistica tedesca si sta preparando per il debutto del nuovo fuoristrada elettrico Mercedes EQG.

Tornando alla Mercedes protagonista della truffa, il dubbio sui chilometri realmente percorsi resta, poiché un utente su YouTube ha fatto notare che il tentativo della manomissione della centralina di accensione fa scattare un meccanismo di protezione che imposta in automatico il chilometraggio proprio a 1,6 milioni. Sarà davvero così? Difficile saperlo con precisione.