Mercedes EQG: il fuoristrada elettrico mostra le sue abilità sulla neve

La Mercedes EQG farà il suo debutto quest’anno, come confermato dalla casa automobilistica tedesca. La Classe G elettrica continua i suoi test prima dell’arrivo sul mercato, dimostrando tutti i suoi punti di forza in diversi contesti: dal classico fuoristrada alle “scalate” in montagna, fino ai luoghi più estremi come nel nuovo video pubblicato dalla casa automobilistica di Stoccarda.

Mercedes EQG: il fuoristrada si mostra in alcuni test sulla neve

Ola Källenius, CEO di Mercedes, ha dichiarato che le sue vetture devono essere perfette in ogni contesto e funzionare in tutte le condizioni climatiche. Il numero uno del brand si è quindi recato in Svezia per un test sulla neve con temperature molto basse, dimostrando come si comporta il fuoristrada elettrico in diverse prove come slalom, drift e accelerazione sulla neve.

Grazie alla presenza di quattro motori elettrici, la Mercedes EQG, come testimonia il video, è capace di effettuare anche dei 360 da ferma. Il CEO di Mercedes ha ribadito che questo modello elettrico è tanto efficace quanto la sua controparte endotermica.

All’interno del video è possibile scoprire anche alcuni nuovi dettagli del modello, come l’altezza da terra di 250 mm, l’angolo di attacco di 32 gradi e quello di uscita di 35 gradi. Inoltre, il fuoristrada elettrico avrà un telaio a longheroni e traverse, oltre che sospensioni indipendenti sull’asse anteriore e un assale rigido al posteriore. Infine, per proteggere la batteria durante l’utilizzo in percorsi off-road, gli ingegneri hanno rinforzato il sottoscocca utilizzando due strati di fibra di carbonio.

Questi “teaser” non fanno altro che confermare che il debutto della nuova Mercedes EQG è sempre più vicino. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli di questo modello tanto atteso. Nel frattempo, vi lasciamo al video.