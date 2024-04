Mercedes-Benz, vendite in calo nel primo trimestre

Il primo trimestre del 2024 mostra un deludente (ma non troppo) segno meno per il Gruppo Mercedes-Benz, che registra un calo del 6% delle vendite a livello globale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In tutto, sono state vendute 568.400 tra auto e furgoni. I numeri, evidentemente, risentono dei cambiamenti recenti nella gamma Mercedes e delle limitazioni della catena di approvvigionamento.

Mercedes-Benz, come marchio a sé, ha fatto registrare un calo dell’8% delle vendite, con 463.000 unità consegnate. Le sfide maggiori, come è prevedibile anche osservando le difficoltà di altri costruttori, sono arrivate dall’Asia.

Ma non ci sono solo brutte notizie per il gruppo Mercedes. Si sono registrati aumenti in alcune regioni, come Stati Uniti (+3%), Regno Unito (+43%) e Francia (+35%). Relativamente alle tipologie di veicoli, la domanda di ibride plug-in è cresciuta, mentre le vendite di veicoli elettrici (BEV, quindi senza combustione interna) hanno subito un calo fermandosi a 47.500 unità. Nonostante questo calo, questi veicoli compeltamente elettrici rappresentano ancora il 10 per cento delle vendite totali di Mercedes-Benz.

In controtendenza con la divisione auto, Mercedes-Benz Vans (l’area dei mezzi più grandi e commerciali) ha registrato una solida crescita del 7% nel primo trimestre, con 105.400 unità vendute. I mercati principali di questa crescita sono stati la Cina (+27%) e gli Stati Uniti (+15%). Quello americano, con questi dati relativi al primo trimestre del 2024, diventa il secondo mercato di vendita più grande per Mercedes-Benz Vans, dopo la Germania, ovviamente.

Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG (quello Daimler, per intenderci), ha espresso fiducia per il proseguimento dell’anno. È imminente il lancio di nuovi prodotti, con particolare attenzione al segmento Top-End, ovvero i veicoli di fascia alta. Questa strategia sulla parola chiave “Top-End” punta senza giri di parole ad affrontare le sfide del mercato con proposte innovative e, appunto, top di gamma.

Klaus Rehkugler, responsabile vendite e marketing di Mercedes-Benz Vans, ha invece fatto presente come i risultati positivi del primo trimestre diano fiducia e forza al portafoglio prodotti del marchio e la sua capacità di raggiungere nuovi record. La performance di Mercedes-Benz Vans, infatti, è un segno inequivocabile della “resilienza” del marchio di fronte a un mercato che sta assistendo a grandi novità e nuovi astri nascenti.