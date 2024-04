Mercedes-AMG sta lavorando ad un SUV elettrico di oltre 1.000 CV

Il settore automobilistico potrebbe presto accogliere un nuovo SUV performante di AMG. Secondo alcune indiscrezioni, il marchio di Mercedes starebbe sviluppando un SUV elettrico con una potenza superiore ai 1.000 CV. Sebbene AMG abbia già diversi SUV nella sua gamma, sono tutti basati su modelli Mercedes “standard”. Il nuovo SUV elettrico sarà invece un AMG puro, il che permetterà alla divisione di porre maggiore attenzione alle prestazioni e alle dinamiche di guida.

AMG al lavoro su un nuovo SUV elettrico con potenza che supera i 1.000 cavalli

Il SUV elettrico poggerà sulla nuova piattaforma AMG.EA, dotata di architettura a 800V e di un pacco batteria e motori elettrici sviluppati appositamente. La potenza combinata dovrebbe consentire al SUV di sviluppare una potenza di 1.014 CV trasmessa a tutte e quattro le ruote. Il nuovo SUV elettrico di AMG dovrebbe misurare circa 5,10 metri di lunghezza e avere un passo che supera i 3 metri, numeri che posizionano il veicolo come rivale di Lotus Eletre e Lamborghini Urus.

Il SUV dovrebbe essere prodotto nello stabilimento di Sindelfingen in Germania, insieme alla sua controparte berlina che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025. Per quanto riguarda il SUV, invece, il debutto è previsto per il 2026. Con queste prime informazioni, Carscoops ha voluto immaginare il design del super SUV elettrico da 1.000 cavalli.

Tuttavia, un’anticipazione più concreta arriverà nei prossimi mesi con il concept che mostrerà AMG prima del debutto di questi modelli elettrici. In attesa di scoprire maggiori informazioni su questo modello, Mercedes si sta preparando per il debutto della Mercedes EQG, nuovo fuoristrada elettrico che di recente abbiamo visto in azione sulla neve durante gli ultimi test.