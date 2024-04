Mercedes EQG: svelata la data di debutto del fuoristrada elettrico

Dopo averla vista in azione sulla neve nei giorni scorsi, è stata finalmente annunciata la data di debutto della nuova Mercedes EQG, versione elettrica della Classe G. La casa automobilistica tedesca rivelerà tutti i dettagli del modello elettrico in occasione del Salone di Pechino 2024, che si terrà il prossimo 24 aprile.

Mercedes EQG: il 24 aprile debutterà al Salone di Pechino 2024

La Mercedes Classe G elettrica avrà quattro motori, uno per ogni ruota, e una batteria dalla capacità di 100 kWh. Questo dovrebbe garantire al veicolo un’autonomia superiore a 320 km. Negli scorsi video pubblicati dal brand, l’amministratore delegato di Mercedes, che sta partecipando in prima persona ai test del modello elettrico, ha dichiarato che la EQG sarà un fuoristrada alla pari dei modelli precedenti con motore endotermico.

La casa automobilistica ha annunciato che il modello prenderà il nome di G 580. Il fuoristrada elettrico sarà molto simile alla variante endotermica e, dunque, potrà contare su un telaio a longheroni e traverse, su sospensioni indipendenti sull’asse anteriore e su un assale rigido al posteriore. Le versioni top di gamma dovrebbero montare batterie dotate di celle con anodo di silicio che offrono maggiore densità energetica e un’autonomia maggiore.

Al momento il costruttore non si è sbilanciato e non ha voluto pubblicare ulteriori dettagli. A questo punto non ci resta che attendere l’evento di Pechino per scoprire di può sul nuovo fuoristrada elettrico di Mercedes.