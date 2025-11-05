Mercedes CLA ibrida, lancio anticipato e prezzo più competitivo del previsto

Mercedes è perfettamente consapevole che, nonostante l’elevata autonomia della nuovo CLA elettrica, capace di percorrere fino a 800 km con una sola ricarica, la maggior parte delle vendite si concentrerà sulla variante ibrida, ora finalmente pronta al debutto. L’annuncio della commercializzazione in Germania della versione a combustione segna infatti l’inizio ufficiale della carriera della nuova Mercedes CLA Hybrid, uno dei modelli più importanti del rilancio della gamma compatta.

Advertisement

Mercedes CLA, il marchio anticipa il debutto: ecco quanto costa la versione ibrida

Le differenze estetiche tra la CLA elettrica e quella ibrida sono minime. Oltre all’ovvia presenza del terminale di scarico, è la griglia anteriore a rappresentare il vero elemento distintivo. Si tratta di un pannello nero lucido con stelle illuminate per la variante elettrica, contro una finitura cromata tradizionale per l’ibrida, in cui si illumina solo la cornice.

Advertisement

All’interno, invece, le due versioni condividono lo stesso ambiente lussuoso e tecnologico, dominato dalla grande plancia digitale con strumentazione da 10,25 pollici e schermo multimediale da 14 pollici. Sul lato passeggero si può optare per un pannello decorativo retroilluminato o, a pagamento, per una terza schermata interattiva.

La gamma parte dalla versione Progressive, che include già fari Full LED, sedili riscaldabili, sistema MBUX con navigazione e riconoscimento facciale, cerchi da 17 pollici e tetto panoramico. Segue l’allestimento AMG Line, con paraurti sportivi, cerchi da 18 pollici, interni in pelle sintetica con cuciture rosse, volante Nappa e dettagli in alluminio spazzolato. Al vertice si trova la AMG Line Plus, che aggiunge il pacchetto Night con finiture nere lucide, cerchi da 19 pollici multirazze e cinture di sicurezza rosse MANUFAKTUR.

Tra gli optional spiccano i pacchetti Advanced Plus e Premium, che offrono accesso Keyless-Go, ricarica wireless, climatizzatore automatico THERMOTRONIC e il sistema MBUX Superscreen, con un sovrapprezzo superiore ai 3.000 euro.

Advertisement

Per quanto riguarda il prezzo, la nuova Mercedes CLA ibrida parte sotto i 46.500 euro in Germania. La gamma prevede cinque varianti basate sul motore a benzina 1.5 turbo da quattro cilindri, abbinato a un sistema MHEV a 48 Volt di nuova generazione, sviluppato appositamente per i modelli compatti della Stella. Le potenze vanno da 136 a 190 CV, con cambio automatico e trazione integrale disponibile a richiesta. Le prime consegne sono previste entro la fine dell’anno.