Ecco come potrebbe essere la prossima Mercedes Classe S

La Mercedes Classe S è da sempre l’oggetto del desiderio degli appassionati facoltosi di tutto il mondo. L’attuale settima generazione, segnalata anche come W233, è ancora saldamente basata sulla piattaforma MRA (Modular Rear Architecture) aggiornata, quella completa di sospensioni pneumatiche di serie che si abbassano automaticamente.

La sua architettura è condivisa con le recenti Classe C, Classe E, CLE e GLC, ed è la stessa base della sua alter ego ultralusso, la versione Maybach. La gamma di propulsori è ampia, si va dai V8, al diesel fino all’imponente V12 biturbo, ma parliamo della Maybach top di gamma. L’atto più sfacciato, però, è riservato alla Cina, che riceve l’unità più piccola disponibile: un sei cilindri in linea da 2,5 litri.

L’attuale Classe S ha ancora qualche anno di vita davanti, ma l’attenzione è già rivolta alla sua erede. L’unica certezza, a parte le voci che la vogliono in arrivo attorno al 2029, è il suo ambizioso salto tecnologico. Si prevede l’introduzione della guida autonoma di Livello 4, un netto distacco dal modello precedente che la proietterebbe, almeno sulla carta, nel futuro.

Dato il vuoto di informazioni ufficiali, la palla è dunque passata agli artisti digitali. Dopo la presentazione della Mercedes Vision Iconic Concept, diversi designer si sono scatenati, cercando di immaginare il futuro design. Tra questi, spicca il solito kelsonik, che ha pubblicato un rendering che sembra la cura miracolosa per l’ammiraglia tedesca.

L’auto in CGI sfoggia una griglia anteriore estremamente ampia, evidentemente ispirata alla recente show car, affiancata da fari a LED a forma di goccia con l’ormai inevitabile luce diurna a stella. Il design rende il modello di nuova generazione molto più imponente.

Ci auguriamo vivamente che il team di design Mercedes si lasci ispirare da illustrazioni digitali come questa, perché una Classe S con questo aspetto alzerebbe drasticamente l’asticella del design per le future rivali BMW Serie 7 e Audi A8.