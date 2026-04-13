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Mercedes CLA elettrica guida la ripresa delle compatte premium in Europa: i dati

Nei primi due mesi del 2026 le compatte premium crescono del 13% in Europa, trainate da Mercedes CLA e Audi A3.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
13 Aprile 2026
Mercedes CLA Mercedes CLA

Nei primi due mesi del 2026, il segmento delle compatte premium ha registrato una crescita del 13% in Europa, arrivando a 59.709 unità in un contesto in cui il mercato complessivo ha segnato invece un calo dell’1%. Secondo i dati Dataforce, questo risultato ha portato il comparto a diventare il nono più grande del continente, superando categorie tradizionalmente più voluminose come i grandi SUV premium e i modelli di taglia media, a dispetto delle previsioni che davano il segmento in progressivo arretramento sotto la pressione delle compatte generaliste e dell’espansione dei SUV.

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mercedes cla 2026

A trainare la crescita sono soprattutto i powertrain elettrificati. Le versioni elettriche hanno raggiunto il 15% delle vendite del segmento, rispetto al 6% registrato nello stesso periodo del 2024, mentre le ibride plug-in si sono attestate al 12% con una progressione del 77%. I modelli protagonisti restano quelli storicamente radicati nel comparto, tra cui Audi A3, Mercedes CLA, Mercedes Classe A e BMW Serie 1, affiancati da proposte a vocazione più familiare come la BMW Serie 2 Active Tourer e la Mercedes Classe B.

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La Germania rimane il mercato di riferimento con il 28% delle vendite del segmento, una quota superiore al suo peso sul mercato europeo complessivo. Il Regno Unito è invece l’area in crescita più accentuata, con un aumento del 51% guidato dal trio A3, CLA e Classe A. L’Italia si colloca al terzo posto per volume ma registra un calo dell’8,9%, riconducibile principalmente a una domanda più debole per Audi A3 e BMW Serie 1.

mercedes cla

La nuova Mercedes CLA elettrica emerge come il modello più rilevante del momento, con oltre 13.000 unità vendute e più della metà delle immatricolazioni concentrate sulla versione con batteria da 85 kWh ad autonomia estesa, che dichiara fino a 793 km. È questo risultato a portare Mercedes davanti a BMW nella classifica del segmento. Audi mantiene la leadership assoluta con l’A3, che cresce dell’11% a 16.768 unità, mentre la nuova BMW Serie 1 cede il 12% fermandosi a 11.703, penalizzata dall’assenza di una declinazione completamente elettrica.

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