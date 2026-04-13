Mercedes CLA elettrica guida la ripresa delle compatte premium in Europa: i dati

Nei primi due mesi del 2026, il segmento delle compatte premium ha registrato una crescita del 13% in Europa, arrivando a 59.709 unità in un contesto in cui il mercato complessivo ha segnato invece un calo dell’1%. Secondo i dati Dataforce, questo risultato ha portato il comparto a diventare il nono più grande del continente, superando categorie tradizionalmente più voluminose come i grandi SUV premium e i modelli di taglia media, a dispetto delle previsioni che davano il segmento in progressivo arretramento sotto la pressione delle compatte generaliste e dell’espansione dei SUV.

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A trainare la crescita sono soprattutto i powertrain elettrificati. Le versioni elettriche hanno raggiunto il 15% delle vendite del segmento, rispetto al 6% registrato nello stesso periodo del 2024, mentre le ibride plug-in si sono attestate al 12% con una progressione del 77%. I modelli protagonisti restano quelli storicamente radicati nel comparto, tra cui Audi A3, Mercedes CLA, Mercedes Classe A e BMW Serie 1, affiancati da proposte a vocazione più familiare come la BMW Serie 2 Active Tourer e la Mercedes Classe B.

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La Germania rimane il mercato di riferimento con il 28% delle vendite del segmento, una quota superiore al suo peso sul mercato europeo complessivo. Il Regno Unito è invece l’area in crescita più accentuata, con un aumento del 51% guidato dal trio A3, CLA e Classe A. L’Italia si colloca al terzo posto per volume ma registra un calo dell’8,9%, riconducibile principalmente a una domanda più debole per Audi A3 e BMW Serie 1.

La nuova Mercedes CLA elettrica emerge come il modello più rilevante del momento, con oltre 13.000 unità vendute e più della metà delle immatricolazioni concentrate sulla versione con batteria da 85 kWh ad autonomia estesa, che dichiara fino a 793 km. È questo risultato a portare Mercedes davanti a BMW nella classifica del segmento. Audi mantiene la leadership assoluta con l’A3, che cresce dell’11% a 16.768 unità, mentre la nuova BMW Serie 1 cede il 12% fermandosi a 11.703, penalizzata dall’assenza di una declinazione completamente elettrica.