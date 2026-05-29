Toyota sceglierà chi potrà comprare la GR GT: la supercar non sarà per tutti

Toyota sta preparando quella che sarà la vettura più estrema nella storia del marchio. La GR GT nascerà come supercar ibrida equipaggiata con un V8 biturbo da 4.0 litri abbinato a un’unità elettrica per una potenza complessiva di circa 650 CV e una coppia stimata nell’ordine degli 850 Nm. La produzione avverrà in tiratura limitata, il prezzo dovrebbe superare i 200.000 euro e le prime consegne sono attese prima della fine dell’anno.

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Toyota prepara la GR GT con V8 ibrido e vendita riservata a pochi clienti

L’elemento più insolito dell’intera operazione riguarda però la strategia commerciale. Toyota non intende rendere la GR GT disponibile a chiunque disponga del budget necessario, ma starebbe lavorando a un processo di selezione dedicato per i futuri acquirenti.

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Jeff Bal, responsabile del programma sportivo di Gazoo Racing, ha spiegato che l’esperienza d’acquisto potrebbe assumere la forma di un vero e proprio colloquio, finalizzato a verificare le intenzioni del cliente. La priorità andrà a chi dimostrerà di voler guidare l’auto, accumulare chilometri e utilizzarla regolarmente, escludendo chi la acquisterebbe esclusivamente come strumento di speculazione o investimento. Non è ancora stato confermato se Toyota adotterà clausole contrattuali anti-rivendita, ma la volontà dichiarata è quella di impedire che la GR GT si trasformi nell’ennesima supercar a tiratura limitata destinata a invecchiare in un garage climatizzato.

Negli Stati Uniti la vettura non passerà attraverso la rete commerciale Toyota ma verrà distribuita tramite Lexus, ritenuta più attrezzata per gestire una clientela premium e un prodotto di questo posizionamento. L’unico precedente paragonabile nella storia del gruppo resta la Lexus LFA, che a suo tempo aveva richiesto un approccio distributivo altrettanto specifico. Toyota introdurrà inoltre la figura dei GR Meister, specialisti formati per affiancare il cliente dall’acquisto alla manutenzione, con un livello di assistenza personalizzata più vicino alle prassi delle case specializzate in supercar che a quello di un costruttore generalista.

Per Toyota la GR GT rappresenta il tentativo di dimostrare che Gazoo Racing può posizionarsi ai livelli più alti del segmento delle sportive stradali, un territorio dove immagine, esclusività e desiderabilità contano almeno quanto la scheda tecnica. La selezione dei clienti diventa in questo senso parte integrante del posizionamento del modello, perché garantire che ogni esemplare venga effettivamente utilizzato su strada contribuirebbe a costruire attorno alla vettura una reputazione difficile da ottenere con i soli numeri di potenza e coppia.