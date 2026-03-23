Mercedes Classe A 2028: niente metamorfosi, torna la hatchback

Quasi trent’anni di storia, un ribaltamento che avrebbe affossato chiunque, due cambi di carrozzeria e una valanga di voci sul suo presunto funerale. Eppure la Mercedes Classe A è ancora lì. E non ha nessuna intenzione di trasformarsi in un crossover per stare sulle mode del momento.

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Lo conferma, con una certa fermezza, una fonte interna alla casa di Stoccarda interpellata da Autocar. Il GLA e il GLB coprono già il segmento dei compact crossover, la Classe B era la monovolume di riferimento, ora in pensione, e la Classe A resta quello che è. Un’hatchback. Punto.

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La quinta generazione è attesa per il 2028 e poggerà sulla piattaforma MMA — Mercedes Modular Architecture — la stessa architettura su cui è nata la nuova CLA. Sistema a 800 volt, ricarica rapida, autonomia dichiarata fino a 750 chilometri nella variante elettrica. Il pacco batterie integrato nel pianale alzerà leggermente la posizione di guida, avvicinando la silhouette a quella di un crossover basso senza però tradirne l’identità. Un compromesso intelligente, se confermato.

Sul fronte del design, il progetto porta ancora la firma di Gorden Wagener, uscito da Mercedes a gennaio dopo 28 anni. Il suo lascito dovrebbe essere un frontale a naso di squalo, lo stesso della CLA, con la griglia illuminata opzionale a 142 stelle. Linea del tetto spiovente, passo allungato, carreggiate più larghe. L’obiettivo dichiarato è conquistare parte del mercato lasciato scoperto dalla Classe B, uscita di scena nel 2025.

C’è anche l’ipotesi di un cambio di nome, dalla tradizionale Classe A a CSA, Compact Sports A-Class, per allinearsi alla nomenclatura a tre lettere sempre più cara a Mercedes.

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Le versioni a combustione manterranno la trazione anteriore, mentre l’elettrica adotterà la trazione posteriore. Un’eventuale AMG, non ancora confermata, porterebbe la trazione integrale 4MATIC e circa 500 cavalli. La produzione si sposterà da Rastatt, in Germania, allo stabilimento di Kecskemet, in Ungheria.